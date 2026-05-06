Compania de stat Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș, într-o mișcare considerată strategică pentru economia României. Tranzacția vizează salvarea singurului mare producător de îngrășăminte din țară și relansarea unui sector esențial pentru agricultură, conform Digi24.

Acordul a fost încheiat cu actualul proprietar al combinatului, grupul elvețian Ameropa, și stabilește principalele coordonate comerciale ale tranzacției, inclusiv structura, prețul și mecanismele de funcționare până la finalizarea transferului.

Tranzacția intră în linie dreaptă

Potrivit datelor oficiale, negocierile ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai 2026, după obținerea aprobării Consiliului de Administrație al Romgaz. Preluarea efectivă este estimată să aibă loc în următoarele 3–4 luni, după parcurgerea tuturor etapelor legale. Operațiunea este structurată ca un transfer de afacere („transfer of a going concern”), ceea ce înseamnă că Romgaz va prelua direct activitatea operațională a combinatului, nu doar activele acestuia.

Premierul interimar Ilie Bolojan a descris acordul drept „un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România”, subliniind importanța strategică a acestui sector pentru economie și agricultură.

Combinatul Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale. În ultimii ani, activitatea companiei a fost afectată puternic de volatilitatea prețurilor la energie, ceea ce a dus la opriri repetate ale producției și chiar la trimiterea în șomaj tehnic a sute de angajați.

Importanța strategică a combinatului este legată direct de securitatea alimentară a țării. Potrivit estimărilor anterioare, România ar putea acoperi o mare parte din necesarul intern de fertilizanți dacă producția Azomureș ar funcționa la capacitate.

Integrarea gazului în economia internă

Unul dintre obiectivele principale ale tranzacției este integrarea producției de gaze naturale în industria chimică. Autoritățile consideră că utilizarea gazului din Marea Neagră în producția de îngrășăminte poate aduce beneficii economice semnificative.

Premierul interimar a subliniat că procesarea gazului în industria internă ar putea duce la o mai mare independență economică, la stabilizarea prețurilor pentru fermieri și la protejarea locurilor de muncă. Această strategie marchează o schimbare de abordare: în locul exportului de materie primă, România ar putea valorifica resursele energetice în produse cu valoare adăugată mai mare.

O tranzacție cu implicații majore

Preluarea Azomureș nu este doar o mutare economică, ci și una strategică. Ea reflectă o tendință mai largă în Europa, unde statele încearcă să își protejeze industriile critice și să reducă dependența de importuri. Pentru România, această tranzacție reprezintă o oportunitate de a stabiliza un sector vulnerabil și de a construi un lanț industrial integrat, de la resurse naturale la produse finite.

În perioada următoare, procesul va depinde de aprobările interne ale companiei și de avizele autorităților competente. După semnarea contractului, urmează etapa de implementare și relansare a producției. Succesul proiectului va depinde de mai mulți factori, inclusiv de evoluția pieței energetice, de eficiența managementului și de stabilitatea cadrului economic.

Pentru moment, acordul dintre Romgaz și Azomureș este văzut ca o gură de oxigen pentru industria românească și ca un semnal că statul încearcă să joace un rol activ în salvarea unor sectoare strategice.