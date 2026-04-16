Bucharest Street Food Festival închide Șoseaua Kiseleff din Capitală: Trei linii STB, deviate în weekend

16 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Facebook/Street Food Festival

Circulația mai multor autobuze din nordul Capitalei va fi modificată începând de joi, ora 22:00, până luni, la ora 6:00, din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru desfășurarea Bucharest Street Food Festival – Spring Edition.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), măsura vine în contextul închiderii Șoselei Kiseleff, pe tronsonul cuprins între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei.

Cum se modifică traseele

Linia 100 va circula normal între Aeroportul Henri Coandă Sosiri și Piața Arcul de Triumf, apoi va fi deviată, pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu și Bd. I.C. Brătianu.

Linia 203 va avea traseul obișnuit între Cartier Greenfield și Piața Arcul de Triumf, după care, pe sensul spre Piața Victoriei, va circula deviat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan și Bd. Aviatorilor.

Linia 205 va funcționa normal între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi va fi deviată, pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei și Calea Victoriei, revenind ulterior la traseul de bază.

Pe sensul opus, traseele celor trei linii nu vor fi modificate.

Restricțiile sunt impuse pentru organizarea uneia dintre edițiile de primăvară ale festivalului dedicat mâncării de stradă, care aduce în zona Kiseleff comercianți, food truck-uri și producători locali.

