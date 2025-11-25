Varza dulce gătită fără carne este una dintre rețetele cele mai căutate în această perioadă. Este gata în doar jumătate de oră, fiind potrivită atât ca fel principal, cât și ca garnitură.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente:

1 varză dulce medie (aprox. 1–1,2 kg)

1 ceapă mare

2 morcovi

2 linguri ulei

2 linguri pastă de tomate

1 linguriță boia dulce

1 linguriță cimbru

Sare și piper după gust

1 foaie de dafin

Mărar proaspăt, tocat

Mod de preparare:

Se toacă ceapa mărunt și se călește în ulei două-trei minute, până devine ușor aurie. Se adaugă morcovul dat pe răzătoare și se gătește încă un minut. Varza se taie fideluță și se pune peste legume, amestecând bine. Se condimentează cu sare, piper, boia și cimbru, apoi se adaugă foaia de dafin.

Se toarnă aproximativ 200 ml apă, se acoperă vasul și se lasă să fiarbă la foc mediu 20-25 de minute, până când varza se înmoaie. La final se încorporează pasta de tomate și se mai fierbe 5 minute. Preparatul se presară cu mărar proaspăt înainte de servire.