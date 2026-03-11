Grupul ungar Indotek, controlat de omul de afaceri Dániel Jellinek, aflat în topul celor mai bogați unguri, analizează extinderea pe piața românească prin achiziția unor proprietăți comerciale în care funcționează magazinele ATAC operate de retailerul francez Auchan. Informația a fost publicată de publicația Világgazdaság, relatează Economedia.

Potrivit sursei citate, Indotek Group, deținută de Dániel Jellinek, ar urma să cumpere o parte dintre proprietățile din România în care funcționează noile magazine ATAC ale Auchan.

Tranzacția vizează centre comerciale în care magazinele ATAC sunt chiriași. Aceste spații nu sunt deținute de compania care operează magazinele, ci de proprietari imobiliari separați.

Conceptul ATAC, lansat pentru prima dată la Brașov

Conceptul ATAC a fost lansat pentru prima dată la Brașov, iar ulterior a fost extins în mai multe orașe mari din România. În prezent există nouă astfel de unități, însă planul Indotek ar viza preluarea proprietăților imobiliare doar în patru dintre locații, la Brașov, Banat, Ploiești și Târgu Mureș, potrivit Telex.hu.

Chiar dacă proprietarul spațiilor s-ar schimba, Auchan ar continua să opereze magazinele ATAC în calitate de chiriaș. Acest tip de colaborare nu este nou pentru Indotek Group, care a investit în modele similare în mai multe țări.

Magazinele ATAC au apărut după transformarea unor foste hipermarketuri Auchan. Sortimentul a fost redus la aproximativ 17.000 de produse, marfa este prezentată de regulă pe paleți și în ambalaje mari, iar costurile de exploatare sunt menținute la un nivel minim. Modelul de business urmărește combinarea prețurilor reduse cu o operare eficientă.

Indotek și Auchan au mai colaborat în trecut. La sfârșitul anului 2023, grupul ungar controlat de Dániel Jellinek a preluat 47% din afacerile din Ungaria ale retailerului francez Auchan, cu obiectivul de a transforma compania în al treilea lanț de supermarketuri ca mărime din Ungaria în următorii 5–6 ani.

O eventuală achiziție a spațiilor comerciale din România ar consolida prezența lui Dániel Jellinek pe piața imobiliară locală. Omul de afaceri investește în România din 2019, când a cumpărat un centru comercial în Târgu Mureș. Ulterior a achiziționat clădiri de birouri în București și un parc industrial în județul Fehér. Portofoliul său din România depășește în prezent 150 de milioane de euro.

În ultimii ani, Indotek s-a extins și în alte piețe europene. În 2023 a cumpărat două centre comerciale în Valencia și Barcelona, iar în 2024 a achiziționat centrul Espacio León din Spania. În mai 2025, grupul a cumpărat trei centre comerciale din Grecia care găzduiesc lanțul de hipermarketuri Sklavenitis.

Dániel Jellinek era al șaptelea cel mai bogat maghiar, cu o avere estimată la 336 de miliarde de forinți, și este considerat un om de afaceri apropiat de premierul ungar Viktor Orbán.