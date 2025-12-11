Locuri de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul EURES România

Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 307 locuri de muncă, după cum urmează:

Norvegia – 158 de posturi (manager de bucătărie, bucătar, lucrător în producţie – prelucrarea somonului, mecanic de biciclete, lucrător fermă bovine, tinichigiu auto, vopsitor auto, muncitor în producţie – industria piscicolă);

Suedia – 94 posturi (operator de proces – zona topitorie, operator de proces – turnare continuă, mecanic – zona laminorului la cald, electrician – zona de turnare, electrician – macarale şi echipamente de ridicare, mecanic – macarale şi echipamente de ridicare, operator de proces – zona laminorului la cald, mecanic – zona topitorie, electrician, mecanic);

Italia – 15 posturi (şofer autobuz);

Germania – 11 posturi (fizioterapeut, lucrător în producţie – procesare produse din carne);

Olanda – 10 posturi (personal de punte, timonier); Danemarca – 10 posturi (muncitor la demolări); Slovenia – 4 posturi (finisor faţade exterioare clădiri);

Malta – 3 posturi (tehnician, analist chimie control calitate, administrator sisteme IT);

Franţa – 1 post (tehnician reglare maşini circulare de tricotat) şi Irlanda – 1 post (îngrijitor persoane), transmite Agerpres.

Contractele de muncă pot avea durată determinată, de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, sau pot fi permanente. Salariul oferit este de 25.360 euro brut/an pentru lucrător fermă bovine, 24.000 – 29.000 euro brut/an pentru administrator sisteme IT, 20.000 – 28.000 euro brut/an pentru postul de tehnician, 19.500 – 25.000 euro brut/an pentru postul de analist chimie control calitate, 4234 euro brut/lună pentru manager de bucătărie, 2959 – 3381 euro brut/lună pentru posturile de mecanic de biciclete, 2850 – 3678 euro brut/lună pentru posturile de electrician, 3700 euro brut/lună pentru mecanic – zona laminorului la cald, electrician – zona de turnare şi mecanic – zona topitorie, 3000 – 4000 euro brut/lună pentru timonier, 3334 euro brut/lună pentru posturile de operator de proces şi mecanic – macarale şi echipamente de ridicare, 3425 euro brut/lună pentru operator de proces – turnare continuă, electrician – macarale şi echipamente de ridicare şi operator de proces – zona laminorului la cald, 2667- 3402 euro brut/lună pentru mecanic, 2789 – 2811 euro brut/lună pentru postul de bucătar, 2600 euro brut/lună pentru postul de fizioterapeut, 2500 – 3500 euro brut/lună pentru posturile de personal de punte, 2070 – 3956 euro brut/lună pentru postul de îngrijitor persoane, 1.700 – 2.000 euro net/lună pentru posturile de finisor faţade exterioare clădiri, 1560 euro brut/lună pentru posturile de şofer autobuz, 24.51 euro brut/oră pentru tinichigiu auto, 23.67 euro brut/oră pentru vopsitor auto, 19.31 euro brut/oră pentru posturile de lucrător în producţie – prelucrarea somonului, 18.56 euro brut/oră pentru muncitor în producţie – industria piscicolă şi 14 euro brut/oră pentru lucrător în producţie – procesare produse din carne.

Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză.

Persoanele cu domiciliul în Bucureşti se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti la numărul de telefon 021/316.55.08 interior 233, pentru a primi informaţii cu privire la ofertele de muncă, sau pot vizualiza detaliile acestora accesând site-ul EURES naţional www.anofm.ro/eures.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti