Modalitățile de a găti legumele congelate sunt diferite, și de multe ori nu știm ce avem de făcut, mai ales dacă nu avem experiența acestui tip de produs. Iarna, mai ales, legumele congelate sunt o soluție optimă de a echilibra dieta, mai ales că după toate evidențele, congelarea rapidă la temperaturi foarte joase menține o mare parte din calitățile produsului în stare proaspătă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În plus, legumele congelate sunt și o metodă de limitare a risipei, pentru că dintr-un pachet putem folosi doar cât e nevoie, iar restul rămâne în continuare în congelator. Dar mai înseamnă și economie de timp, totul e deja pregătit pentru a fi gătit, evităm spălatul, curățatul, tăiatul legumelor.

Oferă un interesant ghid în acest sens portalul unui producător important în Europa de pe această piață, Findus. Unele dintre ele trebuie scufundate în apă clocotită și fierte conform timpului indicat ( în general 2-5 minute), sau gătite cu puțină apă și ulei într-o tigaie, direct congelat, iar alte ori merg foarte bine la microunde.

Cum se gătesc legumele congelate în tigaie

Legumele cu frunze verzi, precum spanacul, ștevia, frunzele de swiss chard, cavolo nero etc, trebuie lăsate câteva minute la temperatura camerei înainte de gătire, pentru ca frunzele să nu fie foarte lipite între ele. Apoi, se sotează rapid în ulei, aromatizând eventual uleiul cu usturoi sau ceapă.

Dacă e vorba de legume, din cele congelate putem obține legume crocante în stil stir fry, folosindu-le direct din congelator, fără să le lăsăm deloc să se decongeleze. Se sotează în puțin ulei pe flacără medie până partea exterioară devine aurie și crocantă. În final se completează cu sare, piper și eventual alte condimente.

Cum să gătesc legumele congelate la cuptor

Pentru a găti legumele congelate la cuptor sunt suficiente câteva minute, iar timpul de gătire variază în funcție de tipul de legume. În linii mari, este indicat să le sotăm inițial rapid 2–3 minute într-o tigaie cu ulei și usturoi sau unt, apoi să le dăm la cuptor, pentru a le gratina.

Metoda cea mai simplă: se așază un strat de legume mixte într-o tavă, sotate rapid înainte, apoi se acoperă totul cu pesmet, sare, parmezan ras, ulei și piper. Se coace cu funcția grill a cuptorului activată.

Cum să gătești legumele congelate la microunde

Gătitul legumelor congelate la microunde este, probabil, cel mai rapid mod de a obține un fel gustos și rapid. Timpul de gătire este întotdeauna indicat pe ambalaj.

Un exemplu de preparat ușor este salata caldă de legume gătite la microunde, condimentată cu un dressing acid: se gătesc legumele mixte într-un vas pentru microunde, apoi se asezonează cu sare, ulei, piper și un strop de oțet sau câteva picături de suc de lămâie.