Mai multe primării din județul Vrancea au primit donații consistente de cartofi, cuprinse între 10 și 12,5 tone pentru fiecare localitate, destinate sprijinirii persoanelor aflate în nevoie, potrivit Monitorul de Vrancea.

Localitățile Vintileasca, Mera și Soveja se numără printre beneficiari. Autoritățile locale au început deja organizarea distribuirii către cetățeni, în funcție de solicitări și de stocurile disponibile, conform G4Media.

La Vintileasca, primăria a primit 10 tone de cartofi. Primarul Tudorel Vâlcociu a transmis că produsele vor fi oferite gratuit persoanelor vulnerabile, iar cei interesați sunt așteptați la sediul instituției pentru a le ridica.

„Primăria a primit o donație de 10 tone de cartofi, destinată sprijinirii persoanelor vulnerabile din comunitatea noastră. În acest sens, invităm toate persoanele interesate să se prezinte la sediul primăriei, având asupra lor saci sau recipiente pentru transport.

Distribuirea se va face în limita stocului disponibil, în mod organizat. Vă încurajăm să apelați cu încredere la acest sprijin și să informați și alte persoane care ar putea avea nevoie”, a anunțat primarul comunei Vintileasca, Tudorel Vâlcociu.

Și în comuna Soveja a ajuns o cantitate mai mare, de 12,5 tone de cartofi. Primarul Ionuț Filimon a precizat că produsele pot fi ridicate direct de la sediul primăriei, iar pentru persoanele care nu se pot deplasa vor fi organizate livrări la domiciliu.

„Cartofii se află în curtea primăriei, iar cei care doresc pot veni să îi ridice. Vă rugăm să veniți cu saci sau recipiente, deoarece nu dispunem de ambalaje”, a anunțat și primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon.

Distribuirea se face gratuit și este adresată în special persoanelor vulnerabile, autoritățile locale încurajând comunitatea să transmită informația și celor care ar putea beneficia de acest sprijin.