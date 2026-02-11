Nu mică a fost bucuria spectatorilor și telespectatorilor (126 de milioane în acest an, un record al tuturor timpurilor) la Super Bowl pentru forma fizică de invidiat în care a apărut Ricky Martin. Nimeni nu s-ar fi gândit că celebrul artist are peste 50 de ani, 54 mai precis, cum scrie ABC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Rețelele de socializare au explodat cu teorii: povești oculte, capsule criogenice – un secret pe care l-ar împărți cu Jennifer Lopez. Însă, dacă e să-l credem pe artist, secretul său este mult mai „pământean” și implică legume, meditație și un amestec matinal care ar putea pune pe fugă orice virus.

Ricky Martin a devenit vegetarian din motive de sănătate

Artistul a adoptat o alimentație bazată pe plante nu doar din convingere, ci din necesitate. Artistul a mărturisit că trecerea la vegetarianism a avut loc după ce s-a confruntat cu probleme legate de colesterolul ridicat. La recomandarea medicilor și-a schimbat alimentația și viața.

„Shot-ul” matinal, un fel de elixir al imunității

Cântărețul își începe fiecare zi cu o băutură concentrată care, deși nu sună deloc apetisant, pare să facă minuni pentru el. Rețeta sa include:

Lămâie

Miere

Ceapă roșie

Usturoi

Un praf de sare

Deși combinația este una cel puțin ciudată, Ricky îiasigură cei peste 19 milioane de fani de pe Instagram că acest amestec îi oferă o energie incredibilă și îi întărește sistemul imunitar.

În plus, disciplină, yoga și liniște

Pe lângă dieta strictă, Ricky Martin își datorează aspectul și stării de bine pe care și-o crează cu un program matinal riguros. Astfel:

Se trezește la ora 06:00 și își începe ziua la răsăritul soarelui.

Practică meditație și yoga ceea ce îl ajută să gestioneze stresul și să rămână conectat cu sinele. „Este momentul în care găsesc liniștea și asta mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ”, explică el.

Face sport. Cel mai des folosește frecvent bicicleta eliptică pentru a-și menține tonusul muscular și cardiovascular.

În concluzie, formula anti-îmbătrânire a lui Ricky Martin nu ține de magie, în ciuda speculațiilor ci de o disciplină de fier, în care toate componentele sunt importante: legume, exerciții de respirație, mișcare și mult autocontrol.