Cine zice Sărbători de iarnă spune mâncare. N-ar trebui să fie așa, dar realitatea contrazice întotdeauna teoriile. Este mai mult decât probabil ca cele mai speciale momente pe care le vei trăi în zilele următoare să se petreacă în jurul unei mese, fie alături de familie, fie cu prietenii. Un prânz cu colegii de serviciu, Ajunul Crăciunului, gustările de Revelion, o invitație de Sfântul Ion și tot așa, indiferent de datele pe care le alegem vorbim despre mâncare. Este posibilă menținerea controlului? Într-o perioadă în care mesele ne ocupă toată agenda, experții în nutriție vin cu soluții și liste de alimente ideale pentru a ne menține obiceiurile sănătoase în cel mai bun mod posibil, scrie ABC.

Mesele de Crăciun, conform datelor estimate, tind să crească consumul caloric cu până la 30% peste limita recomandată. În timpul acestor celebrări cu familia și prietenii, europenii se îngrașă, în medie, între 3 și 5 kilograme.

Dar nu trebuie să dăm vina doar pe Crăciun. Această creștere se datorează mai ales săptămânilor de „relaxare”, cu gustări zilnice, băuturi la ore nepotrivite și consum repetat de dulciuri. La acestea se adaugă cinele târzii și digestiile grele, care agravează problema.

Alimente pe care le poți mânca fără teamă de Crăciun

În acest context, nutriționistul Pablo Ojeda a evidențiat într-una dintre ultimele sale postări pe rețelele sociale care sunt cele „alimentele de Crăciun care nu balonează și pe care le poți mânca fără teamă. Perfecte pentru a te bucura de sărbători fără vină și fără să te îngrași 3 kg ca în fiecare an”.

Expertul în nutriție susține că nu trebuie să ne interzicem nimic de Crăciun, dar putem „să alegem alimentele pe care corpul tău le tolerează”.

Unul dintre aceste alimente este reprezentat de fructele de mare, care sunt bogate în proteine, sărace în grăsimi și foarte sățioase și, în același timp, un ingredient cu care se pot realiza preparate festive. Trebuie să fie atenți doar cei cu acidul uric ridicat, fiind recomandat să fie consumate cu lămâie, la grătar sau preparate la abur. Un alt aliment este curcanul, ușor de digerat și care poate fi un aliat în evitarea spike-urilor (vârfurilor) de glicemie. O carne sănătoasă care poate înlocui cu succes tradiționalul porc.

Lista alimentelor perfecte pentru sărbători:

Fructe de mare: Bogate în proteine slabe, sărace în grăsimi și sățioase. Curcan: Proteină slabă, zero zaharuri și digestie ușoară. Somon: Bogat în Omega-3, antiinflamator și reglează sațietatea. Anghinare: Susține funcția hepatică și digestivă, reduce balonarea. Dovleac: Bogat în fibre și antioxidanți, extrem de ușor de digerat. Fructe de pădure: Antioxidanți puternici și fibre. Kiwi: Reglează tranzitul și are o încărcătură glicemică scăzută. Fructe oleaginoase (nuci, migdale etc.): Grăsimi bune care oferă multă sațietate. Supă clară: Hidratantă, digestivă și bogată în minerale care calmează sistemul digestiv. Cacao 85%: Antioxidant, calmează anxietatea și reglează glicemia.

Somonul, datorită conținutului de Omega-3 și capacității sale antiinflamatoare, este considerat un aliment ideal pentru masa de Crăciun. Anghinarea și dovleacul sunt alte alimente bogate în proprietăți benefice, care pot fi gătite în diverse moduri și care nu pun probleme digestiei. Pot fi integrate în humuss-uri, garnituri pentru friptură sau pește și te vor ajuta să reduci balonarea și senzația de stomac încărcat.

Kiwi și fructele de pădure sunt, de asemenea, aliați de nădejde, deoarece conțin antioxidanți și ajută tranzitul intestinal. Nutriționistul recomandă consumul unei infuzii cu kiwi pe stomacul gol după un exces culinar. De asemenea, fructele oleaginoase (nucile) sunt ideale deoarece conțin grăsimi sănătoase, sunt sățioase și ajută la combaterea eventualei anxietăți din aceste zile (creată de pregătiri, vizite, musafiri sau pur și simplu de ieșirea din rutină). Ultimele două recomandări sunt supa clară, un preparat recomandat oricând celor cu probleme digestive, dar mai ales în această perioadă de excese și cacaoa de 85%, „dulcele inteligent”, după cum îl numește expertul. Un mousse de ciocolată neagră cu zmeură și fistic este de pildă un desert rafinat, delicios, dar mai ales sănătos.