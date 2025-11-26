Legislaţia necesară pentru a preveni frauda în Sistemul de Garanţie – Returnare ar putea fi pusă în dezbatere publică săptămâna viitoare, a anunţat miercuri ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la un eveniment de specialitate, transmite Agerpres.

“Suntem în mai multe etape de discuţii cu RetuRO. Am identificat o parte din metodele care au fost folosite pentru fraudare, de altfel le ştiţi şi dumneavoastră, introducerea unor ambalaje şi rularea lor continuă pentru a putea să fie date, de exemplu, un bon cu mult mai multe cifre pe el, deşi în realitate nu au fost colectate şi reciclate decât două, trei, patru ambalaje. Aceasta este una dintre metodele care au fost arătate inclusiv în spaţiu public. Lucrăm acum la o formulă de legislaţie care să cuprindă clar şi prevederi contra fraudării, pentru a preveni fraudarea. Suntem în stadii destul de avansate, eu sper că săptămâna viitoare deja să-l punem în transparenţă. Este un prim pas pentru a arăta că nu este de joacă, vom începe şi cu controale mult mai severe şi vom avea o toleranţă zero faţă de oamenii care îşi bag joc practic de un sistem care trebuie să funcţioneze, este o poveste de succes. Astăzi suntem la peste 80% de fapt colectare de ambalaje de pe piaţă, deci este una dintre poveştile care poate să creeze emoţie şi poate să ne arate pe noi ca model de urmat, de aia vreau să şi realizăm anul viitor forumul internaţional cu privire la SGR şi tocmai în vederea recunoaşterii şi valorificării acestui proiect care, iată, merge bine, trebuie să-i şi taxăm pe cei care încearcă să îl fure”, a spus Diana Buzoianu, care a participat la conferinţa “Return & Recycle Insights – 2 years of DRS in Romania”, organizată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Asociaţia ECOTECA.

Ea a fost întrebată de jurnalişti despre extinderea sistemului de colectare şi reciclare pentru alte tipuri de ambalaje şi despre stadiul de implementare.

“Există în momentul de faţă proiecte legislative care sunt depuse cu cea mai bună intenţie, dar trebuie să fie văzut dacă sunt fezabile sau nu. Şi există proiecte pilot venite deja din partea operatorilor care implementează acest proiect, care şi-au pus la dispoziţie maşini, RVM-uri şi au început deja o campanie de comunicare pentru a face un proiect pilot, ca în 8 luni de zile noi deja să ştim şi să putem pe date, efectiv, concret, să spunem asta este fezabil să fie extins, pe aceste ambalaje este fezabil să fie extins şi încurajez pe români să încerce să piloteze, să facă parte din experimentul care are loc la Braşov şi la Bucureşti în următoarele 8 luni de zile, pentru a aduce cartoanele care sunt folosite ca ambalaje pentru băuturi sau pentru lapte. Dacă proiectul pilot iese bine, cu siguranţă el va putea să fie scalat”, a afirmat Diana Buzoianu.

De asemenea, ministra Mediului a fost întrebată de jurnalişti despre utilizarea sistemului în mediul rural şi a precizat că există o discuţie cu RetuRO pentru extinderea automatelor de preluare a ambalajelor (RVM-uri).

În ceea ce priveşte reciclarea altor tipuri de materiale, care nu au o componentă de garanţie, Diana Buzoianu consideră că este necesară implicarea autorităţilor locale.

“Eu cred că aici, dacă vorbim de celelalte tipuri de materiale care trebuie să fie reciclate, trebuie să luăm în considerare responsabilitatea uriaşă pe care o au anumite primării, care trebuie să asigure, pe de-o parte, infrastructură, care trebuie să asigure controale, ca în momentul în care sunt descoperite locurile în care nu se reciclează, să fie date şi amenzi. Adică, din punctul meu de vedere, atât timp cât primăriile nu se asigură că au toată infrastructura necesară pentru ca cetăţenii să poată recicla, să selecteze şi să pună pe categorii deşeurile respective, şi după o perioadă în care au implementat această infrastructură, nu se asigură că au şi controlul la pachet trimis, înseamnă că acele primării nu înţeleg că, de fapt, toată România plăteşte. Pentru că noi plătim în fiecare an zeci de milioane de euro pentru faptul că nu ne atingem ţinta. Banii aceia vin tot din taxele şi din impozitele plătite de români. Şi primarii cumva îşi fac un calcul “bun, dacă noi nu o să resimţim direct, atunci nu trebuie noi să fim cei răi, ca să zic aşa, care pun şi infrastructura, facem şi controalele”. Realitatea este că în România nu există infrastructură peste tot pentru colectare”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a mai spus că sunt şi primării unde există această infrastructură, dar în continuare nu se colectează separat.

La doi de la lansarea Sistemului de Garanţie-Returnare în România au fost colectate aproximativ 7,9 miliarde de ambalaje, iar la reciclatori au ajuns peste 550.000 de tone de materiale, potrivit unui comunicat RetuRO Sistem Garanţie Returnare.