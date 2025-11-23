Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, promulgarea legii care prevede amenzi între 5.000 şi 25.000 de lei pentru comercianţii care nu respectă obligaţia de a înlocui produsele cumpărate, dacă cumpărătorul constată o neconformitate în maximum 30 de zile de la achiziţie, notează Agenția Mediafax.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție”, a transmis șeful statului, pe X.

Potrivit președintelui, modificarea „asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor”.

Proiectul de lege care modifică art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG 140/2021, act ce reglementează anumite aspecte ale contractelor de vânzare de bunuri, a fost depus în Parlament de un grup de 23 de deputaţi şi senatori ai PNL.

Senatul l-a aprobat pe 24 iunie, iar Camera Deputaţilor l-a votat în 29 octombrie.

Documentul intră în vigoare ca Legea nr. 190/2025.