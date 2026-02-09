Agricultura şi securitatea alimentară trebuie tratate ca elemente strategice ale economiei naţionale, nu ca sectoare de ajustare bugetară, afirmă preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nicu Vasile, transmite Agerpres.

“România are nevoie de un pachet de relansare economică centrat pe producţie, investiţii şi capital autohton. Agricultura şi securitatea alimentară trebuie tratate ca elemente strategice ale economiei naţionale, nu ca sectoare de ajustare bugetară”, a declarat Nicu Vasile, într-un comunicat transmis luni AGERPRES.

LAPAR a prezentat autorităţilor un Pachet de Relansare Economică a României pentru perioada 2026-2034, care propune un set de politici economice orientate către stimularea producţiei, investiţiilor şi consolidarea capitalului autohton, cu accent pe agricultură, securitate alimentară şi dezvoltarea mediului rural.

Documentul plasează agricultura în centrul strategiei economice, prin măsuri care vizează comasarea exploataţiilor viabile, corelarea duratei contractelor de arendă cu amortizarea investiţiilor realizate şi implementarea unui Program Naţional de Procesare Agroalimentară, menit să crească valoarea adăugată obţinută în România.

Potrivit sursei citate, pachetul are la bază principii precum prioritatea economiei productive, protejarea capitalului românesc, predictibilitatea legislativă şi corelarea politicilor economice cu cele sociale.

În acest sens, este propusă înfiinţarea unui Fond Naţional de Investiţii şi acordarea de prioritate firmelor româneşti în cadrul achiziţiilor strategice, cu respectarea legislaţiei europene.

“Comasarea exploataţiilor viabile, corelarea arendei cu amortizarea investiţiilor şi dezvoltarea capacităţilor de procesare agroalimentară sunt condiţii esenţiale pentru creşterea valorii adăugate în România. Fără stabilitate fiscală şi predictibilitate legislativă, economia productivă nu poate performa”, a subliniat Nicu Vasile.

Un capitol distinct în Pachetul de Relansare Economică a României este dedicat investiţiilor economice în mediul rural, prin crearea de platforme economice locale care să stimuleze lanţurile economice scurte, să genereze locuri de muncă şi să contribuie la reducerea migraţiei populaţiei din mediul rural către mediul urban.

Totodată, documentul evidenţiază necesitatea dezvoltării sistemului educaţional, inclusiv a şcolilor profesionale şi a învăţământului dual, adaptate nevoilor reale ale economiei naţionale.

În plan european, Pachetul de Relansare Economică propune o poziţionare activă a României prin instituirea unui Mandat Naţional de Negociere, realizarea de evaluări de impact la nivel naţional şi promovarea unor clauze de reciprocitate comercială.

“România trebuie să îşi apere competitivitatea economică şi interesul naţional la nivel european, printr-o abordare unitară, bazată pe evaluări de impact şi principii de reciprocitate”, a subliniat preşedintele LAPAR.

Iniţiatorii proiectului consideră că implementarea Pachetului de Relansare Economică 2026-2034 poate contribui decisiv la consolidarea securităţii alimentare, la dezvoltarea durabilă a mediului rural şi la întărirea poziţiei economice a României în Uniunea Europeană.