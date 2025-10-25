Lahmacun, un fel de pizza turcească, din aluat rapid, fără dospire. Cu carne tocată și multe condimente deasupra, o idee de mic dejun de weekend

Dacă ne uităm la etimologia cuvântului, înțelegem imediat despre ce e vorba. Lahmacun provine din limba arabă și înseamnă „carne și aluat frământat”. Este preparat cu o istorie foarte veche – aproape 5.000 de ani. Se spune că babilonienii găteau o versiune rudimentară a ceea ce cunoaștem astăzi drept lahmacun.

În prezent, felul de mâncare este încă foarte popular în regiunile de est ale Turciei, unde se coace, la fel ca odinioară, în cuptoare de piatră, cu lemne. Mai jos o propunere de lahmacun în stil ceva mai modern, aparținând blogului multiling de lifestyle turcesc istanbul.com.

Poate fi un mic dejun de weekend, o gustare, dacă e în cantități mici, dar și un fel principal, fie el prânz sau cină. Este clasica rețetă tradițională care se face „din ochi”, rețeta dând câteva indicații generale, o alternativă rapidă la ceva mai elaboratele pide turcești din aluat dospit.

Ingredientele și pașii de urmat pentru lahmacun

Primul pas este pregătirea aluatului simplu nedospit, din făină, apă și sare, fără agent de creștere. La orice aluat simplu din făină de grâu, apa trebuie să fie întotdeauna jumătate și un pic raportat la cantitatea de făină. Adică aproximativ:

300 g făină

180 g apă călduță

sare, după gust, circa 3-4 g Umplutura se face din carne tocată, roșii, ceapă și pătrunjel, la care se pot adăuga usturoi, pastă de roșii, piper negru, ardei și alte condimente. O proporție cât de cât echilibrată poate fi următoarea:

200 g carne tocată, mix după prerințe

1 roșie și 1 lingură de pastă de tomate

1 ardei, roșu sau verde

1 ceapă mică spre medie

1 cățel de usturoi

pătrunjel

paprika dulce

chimion

foarte puțină scorțișoară (cine dorește)

sare și piper Cum coacem discurile de aluat cu umplutură pe ele

Întâi preparăm aluatul și îl lăsăm câteva minute să se relaxeze împărțit în bucăți egale cărora le dăm formă sferică. Între timp, preparăm amestecul de carne și arome pe care îl vom adăuga deasupra. Se amestecă pur și simplu toate ingredientele din listă, având grijă ca ceapa și usturoiul, ardeiul și roșia să fie tocate cât mai mărunt. Se completează cu ele carnea, adăugând apoi și condimentele, amestecând bine.

După ce s-a relaxat puțin, circa 10-15 minute, îl intindem cu sucitorul de lemn cât mai subțire și uniform, dându-i formă rotundă. Adăugăm pe fiecare dintre discurile obținute câte puțin din amestecul de carne. Apoi, se coc rapid în cuptor, la temperatură cât mai ridicată. Tradițional, de piatră, modern, electric sau pe gaz. Când e gata, se servesc fierbinți, cu pătrunjel proaspăt și suc de lămâie deasupra.

Rețeta poate varia de la o regiune la alta și există și versiuni vegane sau vegetariene, în care carnea este înlocuită cu soia sau linte, iar alte versiuni sunt cu brânză. Uneori se servește pliat, ca un wrap, fiind și o mâncare de stradă/street foot. În unele locuri se prepară doar cu ceapă, în altele doar cu usturoi, în altele este mai picant sau mai bogat în condimente, alte versiuni prevăd obligatoriu ardei verde, iar în altele se practică variantele mini, pe post de aperitiv.