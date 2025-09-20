Szuszanna Peter ar putea fi caracterizată ca o femeie ambițioasă, care timp de peste 35 de ani a știut să lupte pentru ceea ce și-a dorit. Dar cu toate acestea, a știut să fie nu numai om de afaceri, ci și mamă și soție. Acum conduce una dintre cele mai elegante pensiuni din Sovata, pe lângă unul dintre supermarket-urile din oraș. Toate acestea după un drum lung și deloc ușor…

Cu sinceritate, pasiune și realism ne-a spus povestea drumului de la un chioșc micuț la Pensiunea „Sylvania”.

„Povestea a început în 1989, când m-am căsătorit cu soțul meu. La acea vreme, planul nostru era să plecăm din țară”, istorisește Szuszanna Peter.

„În 1990 eram printre primii în tren. După zece zile ne-am întors. Soțul meu mi-a spus: „Nu știu cum vezi tu lucrurile, dar eu cred că totuși ar trebui să rămânem în țară și aici să facem ceva!”. Și așa a început toată povestea”.

Echipa, secretul reușitei

Prima afacere a fost în vara anului 1990. Era un chioșc, în oraș. Doar că, după cum spune doamna, nu prea aveai ce să vinzi. Așa că erau trei produse e bază: cafea, un suc fabricat în Sovata și ciocolată. Dar cafeaua era de bună calitate și pregătită cu suflet, așa că lumea cumpăra des. După un an, familia Peter a avut cu ce completa banii primiți la nuntă astfel încât să ajungă pentru a construi o clădire.

În 1993 s-a deschis și primul magazin, cu un sortiment mai larg.

„Din 1993 și până în 2017 m-am ocupat numai cu comerțul. Între timp, am făcut și comerț en-gross, am creat și o rețea de magazine…”

În anul 2000, soțul doamnei a ales să se implice într-o altă carieră. „Atunci am rămas doar cu cumnata mea în afacere. Deci două femei, care am mers înainte. Uneori cu puțin noroc, alteori cu mai puțin noroc; au fost ani și ani”, își amintește ea. „Cel mai important este că am rămas pe piață, chiar dacă între timp s-au deschis magazine Penny, Kaufland, Lidl”.

Secretul acestei reușite îl dezvăluie zâmbind: „Împreună cu colegele am luat-o la drum hotărâte să fim o echipă. Noi mergem în excursii împreună, ne considerăm colegi, nimeni nu este angajat. Iată că acum s-a întâmplat că a plecat o colegă care a lucrat la noi 26 de ani…”.

Proiectul ambițios, dar de succes, al Szuszannei Peter

„În anul 2017 am hotărât să ne diversificăm activitatea și ne-am implicat în proiectul construirii pensiunii. A fost un efort foarte mare. Nu am realizat de la început cât de mare este investiția. Între timp, a venit pandemia, apoi s-au scumpit materialele …”, își amintește.

Conform calculului inițial, proiectul ar fi trebuit să coste aproximativ 4,5 milioane de euro. Ulterior însă, au apărut noi cheltuieli, majorări de prețuri, etc.

Inițial pe locul pe care s-a înălțat pensiunea se afla un teren viran, pe care curgea un pârâu. De fapt, pârâul era motivul pentru care terenul rămăsese neconstruit. Așa se face că Szouszanna Peter a cumpărat terenul, spre a demara proiectul construirii pensiunii.

În noiembrie 2023 a fost finalizată clădirea, iar inaugurarea a avut loc în februarie 2024. Restaurantul, însă, s-a deschis abia în iunie…

Întreg proiectul a fost realizat cu fonduri europene. Pensiunea are 15 camere, care pot găzdui până la 39 de oaspeți.

„Avem în curs și o altă investiție, cu care vom ajunge la un alt nivel. Este vorba despre un centru de conferințe. Aici, dacă se organizează evenimente, trebuie să închidem restaurantul. De aceea am început și celălalt proiect. Și acolo vom avea 30 de locuri de cazare și, în plus, va fi și o curte foarte frumoasă. La evenimentele organizate acolo vor putea participa până la 100 de persoane. Ar trebui să fie gata în octombrie, așa că sper să putem organiza Revelionul acolo”, ne-a vorbit doamna Peter despre proiectele sale actuale.

Bucuria de a avea copiii alături

Una dintre problemele cele mai stringente cu care se confruntă este aceea de a explica colegilor din echipa pensiunii ce trebuie să ofere oaspeților.

„Înainte de a demara proiectul pensiunii, mi-am întrebat copiii dacă vor să începem lucrul ăsta sau nu. De fapt, întrebarea era dacă vor să rămână aici și să se implice. Investiția aceasta, pensiunea, ca și centrul de evenimente, e, de fapt, pentru ei”, ne-a mai spus managerul pensiunii „Sylvania”.

Pentru a lămuri lucrurile, trebuie să spunem că Szuszanna Peter are o fiică în vârstă de 32 de ani și un fiu de 28 de ani. Și, nu de multă vreme, și o nepoțică.

Cel mai greu lucru în noul proiect este formarea unei echipe sudate. „Dacă dincolo, la magazin, avem echipa, aici e mai greu. Astăzi, oamenii știu că găsesc de lucru peste tot și pleacă foarte ușor. Nu mai există acea socializare, ideea că dacă ai lucrat undeva să rămâi acolo”, și-a împărtășit cu noi cea mai mare problemă.

Am întrebat-o pe doamna Peter și dacă i se întâmplă ca în diverse chestiuni de afaceri să fie tratată altfel decât bărbații. „Problema aceasta nu se mai pune. Poate că, odată, se punea așa chestiunea. Dar acum nu mai există diferențe. Sunt foarte multe femei antreprenor, care fac foarte bine treaba”, mi-a răspuns.

Iar în încheierea discuției a concluzionat. „Cel mai important este că mergem înainte. Nu încercăm să mergem, ci mergem! Important este că și copiii au rămas în țară, nu au plecat să-și caute traiul în alte țări și o să ducă mai departe ce am început”.