De la hoteluri de lux și restaurante Michelin, direct în casele pasionaților de gastronomie sau ale colecționarilor împătimiți. Un eveniment organizat la Paris și câteva alte mari orașe din Franța transformă vesela de elită a unor mari și cunoscute restaurante în obiecte de colecție oferite la vânzare publicului larg. Totodată, este promovată în același timp, economia circulară, reciclarea și solidaritatea socială.

La Paris, cum bine știm, gastronomia nu înseamnă doar mâncare, ci și cultură, design și patrimoniu. Iar evenimentul La Vaisselle des Chefs demonstrează acest lucru printr-un concept simplu, dar spectaculos: vânzarea către public a veselei, tacâmurilor și mobilierului provenite din restaurante și hoteluri de top.

20.000 de piese și un succes în creștere

Farfuriile fine, paharele elegante, piesele de argintărie sau scaunele de bistro care au servit ani la rând în localuri celebre sunt scoase la vânzare la prețuri accesibile, oferind șansa de a duce acasă o bucățică din istoria gastronomiei franceze.

Potrivit portalului oficial al proiectului, ediția pariziană din 2026 a avut loc pe 7 și 8 februarie în spațiul cultural Césure, în arondismentul 5 al capitalei franceze, fiind al doilea an consecutiv când este organizat evenimentul. Dacă prima ediție a atras mii de vizitatori, anul acesta oferta s-a dublat, fiind puse în vânzare peste 20.000 de obiecte.

- articolul continuă mai jos -

Printre piesele disponibile s-au numărat obiecte provenite din hoteluri și restaurante iconice precum Le Meurice, Mandarin Oriental, InterContinental Paris Le Grand sau celebra braserie Les Deux Magots.

Pentru public, evenimentul este o combinație între târg de antichități gastronomice și experiență culturală. Fiecare obiect aduce cu el și o poveste: o cină festivă, un serviciu impecabil, un meniu de degustare semnat de un chef celebru sau un moment special în istoria locală sau națională.

Mai mult decât un târg

Dincolo de dimensiunea estetică și emoțională, inițiativa are o componentă clară de sustenabilitate, potrivită vremurilor. În loc ca vesela scoasă din uz să fie aruncată sau depozitată, aceasta este reintegrată în circuit, reducând risipa și prelungindu-i durata de viață.

În plus, o parte din fondurile obținute sunt direcționate către Apprentis d’Auteuil, organizație care sprijină tinerii aflați în dificultate să urmeze formări profesionale, inclusiv în domeniul ospitalității și al gastronomiei.

Astfel, proiectul reușește să combine trei dimensiuni rareori reunite într-un singur eveniment: patrimoniu culinar, responsabilitate ecologică și solidaritate socială.

De ce evenimentul fascinează publicul

Succesul La Vaisselle des Chefs reflectă o tendință mai largă: interesul crescând pentru obiecte autentice, cu istorie, și pentru consum responsabil. Pentru unii cumpărători, este o ocazie de a adăuga un element de rafinament propriei mese. Pentru alții, este un gest simbolic, o formă de apropiere de universul gastronomiei de elită.

Iar în general, obiectele cu o istorie bine definită în spate reprezintă antiteza la unul dintre semnele vremurilor: producție de obiecte de toate felurile la niveluri de masă dar fără personalitate și unicitate. În acest context, farfuriile și tacâmurile care au servit în marile restaurante ale Parisului devin nu doar obiecte utilitare, ci piese cu identitate și memorie.

Iar pentru capitala franceză, evenimentul confirmă încă o dată că gastronomia poate depăși granițele farfuriei și se poate transforma într-un veritabil fenomen cultural. Iar după cea mai recentă ediție pariziană urmează, pe 25 și 26 aprilie, ediția organizată la Nisa. Pentru ca apoi altele să fie găzduite de Lyon, Lile în a doua parte a anului, la fel ca și anul trecut.