Printr-un eveniment organizat în stil mare, așa cum obișnuiesc americanii, Pioneer a marcat un secol de la înființarea sa. Evenimentul coincide și cu aniversarea a 50 de ani a începutului activității sale în România.

O a cincea cultură va intra în portofoliul Pioneer

În urmă cu 100 de ani, în Statele Unite, era înființată compania Pioneer. Astăzi, marca este celebră în toată lumea. Hibrizii săi sunt cultivați pe tot globul, cu rezultate remarcabile. De fapt, sunt chiar cei mai performanți hibrizi de porumb. Cu unul dintre ei, fermierul american David Hula a stabilit recordul mondial de producție la această cultură: 39,6 tone/ha.

De 50 de ani, Pioneer este prezent și în România. Astăzi în cadrul companiei Corteva Agriscience, Pioneer este liderul producției și distribuției de semințe din țara noastră. Stația sa de prelucrare și condiționare a semințelor de la Afumați este cea mai mare din Europa. La ora actuală poate livra aproximativ două milioane de saci de semințe anual. Marea majoritate, de porumb.

La ora actuală, în portofoliul Pioneer se găsesc patru tipuri de semințe. Este vorba despre porumb, floarea-soarelui, rapiță și soia. Centrul de cercetare din România se poate mândri că este unul dintre puținele din lume care se ocupă simultan de patru tipuri de culturi. Și toate cu rezultate de vârf.

Reamintim că, după ce s-a impus drept furnizorul celui mai performant hibrid de porumb din România, Corteva a devenit și unul dintre liderii calității la soia, rapiță și floarea-soarelui.

În cursul evenimentului aniversar, desfășurat miercuri seara în București, a venit și un anunț referitor la viitor. De fapt, nu a fost un anunț oficial, ci, mai degrabă, o scăpare. Șeful diviziei de cercetare din România, Daniel Nițu, a vorbit despre o a cincea cultură pentru care specialiștii companiei sunt pregătiți. Ceva mai târziu, Serghii Kharim, Country managerul Corteva pentru România și Moldova, avea să confirme informația. „Nu este vorba despre săptămâna viitoare, dar, da, ne gândim la nouă cultură. Deja avem în portofoliul nostru patru tipuri de hibrizi: porumb, floarea-soarelui, rapiță și soia. Dar, în viitor ne propunem să adaugăm și cultura de grâu între obiectivele noastre de dezvoltare. Dar, așa cum am spus, este un plan de viitor și nu mă refer la viitorul foarte apropiat”.