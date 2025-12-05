Agribusiness

Kissabel și Red Moon, două varietăți de mere cu miezul roșu, ca și coaja, rezultate din încrucișări genetice naturale, sunt tot mai căutate pe piețele internaționale

Mihaela Găneț 5 decembrie 0 comentarii
Kissabel-Red-Moon-varietăți-mere-miezul-rosu-incrucisari-naturale foto: fruitbookmagazine.it

Există două varietăți de mere care cuceresc în ultimii ani persoanele dornice de produse inovative. Italienii le spun, de exemplu, „măr-căpșună”, pentru că au și în interior pulpa roșie, la fel ca și coaja.

foto: myfruit.it

Se numesc Kissabel și Red Moon, două mărci protejate de mere tot mai căutate pe toate meridianele nu doar pentru aspectul lor interesant, dar și pentru că sunt rezultatul unor încrucișări naturale, fără modificări genetice de laborator.

S-au născut, mai exact, în urma a peste două decenii de selecție naturală, relizate de cercetători care au îndrăznit să viseze la un fruct altfel dar fără a apela la tehnici  de inginerie genetică, ci doar prin încrucișări și selecție naturală.

Încrucișarea a fost realizată între soiuri de meri sălbatici asiatici (Malus Niedzwetzkyana, Malus Sieversii), mai acide, și mere obișnuite de consum, mai dulci. Merele sălbatice au miezul roșu și prezintă o mai mare rezistență la factorii de mediu. Dar au un gust acru-amărui, de unde și nevoia de a le încrucișa cu altele dulci.

Procesul de încrucișări naturale repetate a începând in anii 1990 în Franța dar au început să fie cultivate sub brevet inițial în Italia, pentru ca apoi producția să se extindă și în Statele Unite și, mai recent, și în Australia.

Estetică interesantă dar și calități nutriționale și gust plăcut

Kissabel® este, după toate probabilitățile, cea mai cunoscută dintre cele două varietăți, diferențele nefiind, oricum, mari, față de Red Moon. Prezintă o paletă întreagă de nuanțe, de la roz pal la roșu intens, cu gust proaspătm, nici prea acru dar nici prea dulce, și textură crocantă.  Actualmente există deja trei varietăți, de tonalități cromatice diferite: Kissabel Rouge, Orange și Jaune.

Însă dincolo de estetica lor virală, aceste mere sunt bogate în antociani, aceiași pigmenți cu caracter antioxidant care colorează murele și coacăzele. Se consumă crude, dar ele fac și deliciul pasionaților de gastronomie, fiind și foarte spectaculoase ca aspect.

Principalele piețe ale acestor mere ieșite din comun o reprezintă Europa, însă mai nou cererea de special fruits crește și pe piața americană, inclusiv în America de sud. Dar sunt tot mai căutate și în Orientul Mijlociu și Extremul Orient.

By Mihaela Găneț

