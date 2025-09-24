KFC România, alături de Zi de Bine: o masă caldă împotriva abandonului școlar

Importanța unei mese calde la școală

Pentru mulți copii din România, abandonul școlar nu este o alegere, ci consecința directă a lipsurilor: un mediu nesigur acasă, lipsa sprijinului la teme sau chiar absența unei mese calde. Tocmai de aceea, KFC România în parteneriat cu Asociația Zi de BINE, sprijină 50 de elevi din cartierul Ferentari printr-un program care le oferă o masă caldă, educație și suport emoțional. Inițiativa, parte a platformei „Meniul Zilei de Mâine”, arată cum un ajutor constant și bine structurat poate face diferența între abandon și șansa de a rămâne în școală.

Cum arată mesele copiilor și cum influențează masa caldă prezența lor la școală?

În fiecare weekend, la Centrul Comunitar Zi de BINE, mesele calde au devenit un reper. Pentru mulți dintre copii, este singura masă sigură din weekend, iar simplul fapt că știu că îi așteaptă un prânz îi motivează să vină constant la activități.

La masă, copiii nu primesc doar mâncare. Învață să aștepte, să împartă, să respecte reguli și să colaboreze. Gesturi aparent mărunte, dar care în timp le dau încredere și un sentiment de apartenență.

Cum sunt alese preparatele și cine le pregătește? Ce preferă copiii în mod uzual să mănânce?

Meniul este adaptat vârstei și preferințelor lor: supe, paste, carne cu garnitură și deserturi simple. „Ce mâncăm azi?” a devenit întrebarea care aduce entuziasm și creează momente de bucurie împărtășită. Iar masa, deși gândită în primul rând ca sprijin nutrițional, devine spațiu de socializare și legătură între copii.

Cum impactează hrana puterea de concentrare și dezvoltarea sănătoasă?

O alimentație corectă le oferă energia și concentrarea de care au nevoie pentru a participa la lecțiile remediale, iar după prânz copiii participă cu entuziasm la activitățile interactive care le oferă ocazia să își exprime creativitatea și să învețe prin joc.

Un sprijin de învățare, un viitor mai sigur

Programul aduce însă mult mai mult: burse lunare în valoare de 500 de lei, consiliere psihologică, tabere de vară și chiar o caravană de analize medicale pentru copii și familiile lor. Prin această abordare integrată, proiectul nu doar ajută la combaterea abandonului școlar, ci construiește un mediu în care copiii pot să viseze și să își facă planuri pentru viitor.

De ce este sprijinul vital pentru acești copii?

Copiii din Ferentari trăiesc în familii vulnerabile: monoparentale, numeroase, crescute de bunici sau în lipsuri constante. Mulți nu au resurse de bază – haine, rechizite, uneori nici hrană suficientă. În aceste condiții, școala devine un lux, iar abandonul școlar o realitate crudă.

„Meniul Zilei de Mâine” arată cum o masă caldă poate fi începutul unei povești de reușită. La Centrul Zi de BINE, hrana, educația și sprijinul emoțional se completează reciproc, devenind scut împotriva abandonului școlar. Și totul este posibil printr-un gest simplu: donațiile pe care clienții KFC le fac în restaurante, contribuind astfel la schimbarea vieții multor copii și la încurajarea lor că pot ajunge acolo unde își doresc.