Când NU POT devine AM REUȘIT: cum sprijină KFC copiii din Ferentari să își redescopere puterea de a învăța

În fiecare weekend, la ora 08:30, Centrul Comunitar Zi de Bine se umple de pași și voci tinere. Cei 50 de copii înscriși în program ajung alături de părinți sau bunici și își încep ziua cu teme și activități gândite pentru ei. Pentru mulți, aceste ore nu sunt doar un ajutor la lecții, ci un loc unde se simt încurajați să meargă mai departe la școală.

Lecții și mese calde care schimbă destine

Platforma „Meniul Zilei de Mâine”, susținută de KFC, a apărut dintr-o nevoie simplă, dar importantă, aceea de a sprijini persoanele vulnerabile. De această dată, sprijinul a mers către copiii din Ferentari. Iar KFC, alături de Asociația Zi de Bine, a venit să îi ajute să înțeleagă materia școlară, să îi încurajeze să învețe și să le ofere o masă caldă.

Ziua începe cu un cerc de discuții. Copiii își spun cum se simt, ce așteptări au și ce urmează să facă. Dacă apar voluntari noi, toată lumea face cunoștință. Apoi încep lecțiile. Două învățătoare cu experiență, Cristina și Violeta, alături de peste 170 de voluntari (profesori, studenți, magistrați, părinți sau seniori) îi ajută pe copii să recupereze materia. Se lucrează în grupe mici, iar fiecare primește timp și atenție. Aici, „nu pot” devine „hai că mai încerc” și, în cele din urmă, „am reușit”.

Pe la 09:30, întrebarea pe care o așteaptă toți se aude în sală: „Ce mâncăm azi?”. Pentru mulți dintre ei, această masă nu este doar o pauză binevenită, ci adesea prima masă a zilei. De multe ori, copiii ajung la școală flămânzi, fără energie și fără putere de concentrare. La centru, însă, primesc nu doar hrană, ci și un moment de apropiere. Pas cu pas, strâng caietele, pregătesc mesele, se spală pe mâini și mănâncă împreună. În jurul farfuriilor pline se discută despre ziua lor, despre ce au învățat și despre cum s-au purtat. La final, fiecare își strânge locul. Pare un gest mic, dar pentru mulți este primul exercițiu de responsabilitate și, mai ales, un semn că cineva are grijă de ei.

Copii care învață să creadă în ei

După prânz, centrul prinde viață în alt fel. Într-o sală se pictează, în alta se repetă scene de teatru, iar câțiva copii se minunează în fața realității virtuale. Ziua continuă cu ateliere de comunicare, educație emoțională, prim ajutor, robotică sau ieșiri în parc. Sunt ocazii prin care copiii descoperă ce le place și ce pot face. Și poveștile lor vorbesc cel mai bine despre asta.

Adelina, îndrăgostită de engleză, la început nu îndrăznea să răspundă. Astăzi vorbește cu încredere și își spune ideile cu voce tare.

Luis, de numai 8 ani, exclama la primele întâlniri: „Eu nu știu să rezolv așa ceva sub nicio formă!”. Cu răbdare și sprijin, a înțeles că pas cu pas poate reuși. Acum ridică mâna și întreabă curios. Și nu e singurul.

Copii care lipseau adesea de la ore și-au regăsit motivația și vin cu drag la centru.

O comunitate care îi face să revină

Privit din exterior, totul se transformă pe parcursul zilei. De la liniștea timidă de dimineață, se ajunge la o energie vie: caiete pline de exerciții, idei spuse cu entuziasm, râsete care se amestecă cu explicațiile voluntarilor. Copiii revin weekend de weekend nu doar pentru lecții sau o masă caldă, ci pentru că aici se simt văzuți. Fiecare este strigat pe nume, fiecare primește atenție. Pentru mulți e prima dată când un adult le spune sincer: „Poți să reușești”.

„Reușita acestor copii nu se naște dintr-un singur efort, ci dintr-o comunitate întreagă care le oferă motivația și condițiile necesare pentru a-și continua școala. Masa caldă, sprijinul la lecții, siguranța și apropierea umană, toate acestea sunt elemente care îi fac să simtă că aparțin și că merită să meargă mai departe. Este un drum pe care nu îl parcurg singuri, ci alături de voluntari, profesori, părinți și parteneri care cred în ei. Iar misiunea noastră este să ducem acest sprijin mai departe și să ajungem la cât mai mulți copii care au nevoie de o șansă reală la educație”, spune Claudia Porojan, Senior PR & CSR Manager în cadrul Sphera Franchise Group.

Cum țin pasul cu școala

Lecțiile sunt gândite în funcție de ritmul fiecăruia. Copiii recuperează ce au pierdut, dar învață și ceva la fel de important: cum să își organizeze timpul, cum să își corecteze singuri greșelile și cum să lucreze în echipă. Astfel, nu doar că țin pasul cu școala, dar prind încredere în forțele proprii. Astăzi, cei mai mulți dintre cei 50 de copii continuă să meargă la școală datorită centrului. Și-au recăpătat motivația și încep să-și facă planuri pentru viitor. Într-un cartier unde abandonul școlar e o realitate dură, fiecare copil care rămâne în bancă e o mică victorie a comunității.

La Centrul Zi de Bine, fiecare weekend aduce o nouă poveste: un copil care ridică mâna pentru prima dată, un exercițiu rezolvat cu încredere, un zâmbet la masa de prânz.

Această lume, în care lecțiile, jocul și speranța se împletesc, poate fi explorată și mai departe. Intră pe meniulzileidemaine.ro și descoperă povestea unei comunități care schimbă destine.