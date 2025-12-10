Kebabul armenesc se diferențiază clar de celebrele kebaburi extrem de iuți din Adana, Cilicia. Varianta armenescă este un preparat simplu, cu un gust blând, cu foarte puțin sau chiar deloc piper, dar cu o aromă profundă dată de calitatea cărnii și de modul atent de preparare.

Una dintre cele mai apreciate interpretări ale acestui kebab se găsește la restaurantul „Το Ρόδι” („Rodie”), condus de familia Nahapetian-Zandikian. Larisa Nahapetian, împreună cu soțul său, Gregor Zandikian, și cei doi fii ai lor, Mihalis și Vaios, păstrează vie o tradiție culinară venită din sudul Armeniei, notează publicația Gastronomos.

Oaspeții sunt întâmpinați cu aceeași generozitate care se regăsește și în porțiile servite. Membrii familiei cred că „cu cât cineva a trecut prin mai multe încercări, cu atât mai multă dulceață are în inimă”, o filozofie care pare să îi definească și pe armenii întâlniți de-a lungul timpului în paginile dedicate gastronomiei armenești.

O rețetă cu rădăcini istorice

Rețeta kebabului de la „Rodie” provine din sudul Armeniei și păstrează specificul zonei: un amestec de carne tocată de vită și miel, foarte fin procesată, combinată cu ceapă tocată extrem de mărunt și cu un strop de piper proaspăt măcinat. Lipsa condimentelor iuti este exact ceea ce îl diferențiază de celebrul Adana kebab, cunoscut pentru iuțeala sa intensă.

De altfel, legătura istorică dintre cele două spații este una veche: regiunea Ciliciei, de unde provin kebaburile Adana, a fost, cu secole în urmă, chiar Regatul Armeniei.

Lista de ingrediente (pentru 10 bucăți)

Pentru kebab:

850 g carne tocată de vită (din spată), trecută de două ori prin mașina de tocat

150 g carne tocată de miel (din pulpă), trecută de două ori prin mașina de tocat

250–300 g ceapă uscată, tocată foarte fin

piper proaspăt măcinat, după gust

Pentru servire:

2 foi mari și subțiri de lavash, tăiate în 10 bucăți

2 cepe mari uscate

frunzele de la aproximativ 1/3 legătură de pătrunjel

opțional: roșii crude sau coapte, tăiate în jumătăți

Timpul și focul, secretele gustului

Prepararea kebabului armenesc presupune răbdare: aproape două ore de la începutul pregătirii până la servire. Carnea este frământată îndelung până capătă o textură compactă, apoi este lăsată la rece cel puțin o oră. Modelarea pe frigărui metalice plate și păstrarea urmelor de degete în carne nu sunt detalii întâmplătoare, ci elemente care ajută la o coacere uniformă.

Kebaburile se pot găti fie pe jar, unde capătă o crustă ușor afumată, fie pe grillul cuptorului, cu un recipient cu apă dedesubt pentru a evita arderea grăsimii și mirosurile puternice.

La final, kebaburile fierbinți sunt servite în foi subțiri de lavash, alături de un amestec proaspăt de ceapă tăiată fin și pătrunjel. Opțional, pot fi însoțite de roșii crude sau coapte, tăiate în jumătăți.

Fără sosuri grele, fără condimente agresive, kebabul armenesc mizează pe simplitate, echilibru și pe gustul autentic al cărnii. Este o lecție de gastronomie venită dintr-o cultură care și-a păstrat identitatea prin mâncare, chiar și după secole de încercări.