Kaufland: 65 de cenți din fiecare euro cheltuit în magazine ajung la furnizori locali / Lanțul de magazine anunță că a generat aproape 2,9 miliarde de euro în economia României și susține peste 131.000 de locuri de muncă

30 iun. 2026, Comunicate de presă
Kaufland: 65 de cenți din fiecare euro cheltuit în magazine ajung la furnizori locali / Lanțul de magazine anunță că a generat aproape 2,9 miliarde de euro în economia României și susține peste 131.000 de locuri de muncă
Sursa foto: Kaufland Romania
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Cuprins
  1. Peste 18.000 de angajați și planuri de extindere
  2. Investiții și contribuții la buget
  3. Aproape 10 milioane de euro pentru proiecte sociale

Kaufland România a publicat rezultatele studiului privind impactul socio-economic al activității sale în anul financiar 2025 (martie 2025 – februarie 2026), realizat împreună cu KPMG. Datele arată că retailerul a avut o contribuție de 2,89 miliarde de euro la economia României, echivalentul a aproximativ 0,8% din produsul intern brut.

Compania a încheiat perioada analizată cu o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro, pe fondul extinderii rețelei, investițiilor în digitalizare și politicii de menținere a prețurilor accesibile.

Unul dintre indicatorii evidențiați în studiu este ponderea achizițiilor realizate de la companii românești. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 80% din cheltuielile cu furnizorii au fost direcționate către peste 2.500 de parteneri locali, însumând peste 3,05 miliarde de euro. Astfel, din fiecare euro cheltuit de clienți în magazinele Kaufland, 65 de cenți ajung la furnizori din România.

Studiul arată și că pentru fiecare euro reprezentând valoare adăugată brută generată direct de companie au fost create suplimentar încă 3,27 euro în economie, prin efectele indirecte și induse.

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Peste 18.000 de angajați și planuri de extindere

Kaufland are în prezent peste 18.200 de angajați în România, în cele peste 195 de magazine, două centre logistice și două sedii administrative. Compania și-a propus ca până în 2030 să ajungă la 250 de hipermarketuri în România și Republica Moldova.

Conform studiului, activitatea retailerului susține peste 131.000 de locuri de muncă cu normă întreagă, direct și indirect, ceea ce reprezintă aproximativ 2,4% din forța de muncă națională. Totodată, fiecare angajat al companiei contribuie la susținerea a încă 7,5 locuri de muncă în economia românească.

Investiții și contribuții la buget

În anul financiar analizat, compania a investit 135 de milioane de euro în achiziția și modernizarea activelor din România și a virat la bugetul de stat 374 de milioane de euro sub formă de taxe și impozite.

Directorul general al Kaufland România și Republica Moldova, Marco Hößl, afirmă că rezultatele reflectă impactul investițiilor asupra economiei și comunităților locale.

„Pentru noi, impactul nu se măsoară doar în rezultate economice, ci și în încrederea construită zi de zi: cu angajații, cu partenerii locali, cu furnizorii și cu milioanele de români care ne trec pragul. Acest nou studiu arată încă o dată că investițiile făcute cu responsabilitate pot genera valoare reală pentru economie și pentru comunități”, a declarat acesta.

Aproape 10 milioane de euro pentru proiecte sociale

Compania precizează că a alocat anul trecut 9,6 milioane de euro pentru proiecte de responsabilitate socială, inclusiv pentru programul de finanțare Start ONG. Fondurile au fost direcționate către proiecte din domenii precum educația, protecția mediului, cultura, sportul și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Potrivit companiei, în 2025 Kaufland s-a clasat pentru al optulea an consecutiv pe primul loc în clasamentul Romania Corporate Sustainability & Transparency Index, care evaluează performanța și transparența companiilor în domeniul sustenabilității.

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