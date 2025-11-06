Mai multe persoane și personalități cetățeni străini din România care s-au remarcat prin contribuții importante la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, au depus astăzi jurământul de credință față de România, în urma obținerii cetățeniei române.

Printre ei, ziaristul și realizatorul TV Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial prin documentarele pe care le-a produs pentru BBC.

Alături de el, printre alții, chef Marco Favino, care a ales de mai mulți ani România ca patrie electivă și promovează gastronomia românească într-un stil personal care îmbină ingrediente românești cu inspirație și tehnici din bucătăria italiană și internațională, pe care le-a studiat la una dintre cele mai prestigioase școli de renume internațional.

Marco Favino: „România este țara care m-a adoptat și mi-a oferit multe oportunități”

Originar din regiunea italiană Puglia, Italia, Marco a absolvit renumita una dintre cele mai prestigioase școli italiene în domeniu, Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, sub bagheta unui maestru la fel de renumit, Gualtiero Marchesi – considerat inițiatorul bucătăriei de tip nouvelle cuisine în Italia.

Cariera sa a fost una caracterizată de o accensiune rapidă, grație și pasiunii pe care o pune în ceea ce face. După câteva experiențe de nivel înalt în Italia, și-a continuat cariera în România, unde este activ de mai bine de zece ani.

Lui Marco îi place să se definească mai degrabă „om de bucătărie”/cuciniere, nu chef, iar în ultimii ani îi revine meritul de a fi promovat și contribuit la definirea identității gastronomiei românești prin backgroundul profesional internațional pe care îl aduce cu el.

În țara noastră, Favino a devenit coordonator gastronomic şi membru al consiliului de administraţie la Lux Garden Hotel & Resort, Azuga. Aici organizează anual evenimente în care aduce la un loc chefi cu stele Michelin din Italia care colaborează cu profesioniști de top din România, în încercarea de combina cele două gastronomii naționale.

Marco a fost extrem de generos să răspundă la câteva întrebări în exclusivitate pentru G4Food, abia ieșit de la ceremonia de depunere a jurământului. „Sunt un italian adevărat și mândru, originar din Puglia, născut pe coasta Mării Adriatice, crescut între plajă și grădina bunicilor. România este însă țara care m-a adoptat și mi-a oferit multe oportunități.

Companiile mele au toate o vocație internațională, de aceea simt că trebuie să fiu nu doar un promotor al Italiei în România, ci și al României în Italia. România este o țară atât de frumoasă, bogată în resurse și peisaje deosebite, tradiții vechi și ingrediente surprinzătoare. Trebuie doar să avem curajul — așa cum spune frumos imnul nostru românesc — să ne „deșteptăm”, să privim această minunată țară drept în ochi și să ne îndrăgostim de ea, așa cum m-am îndrăgostit eu.”

El ne-a mai explicat că traseul birocratic al obținerii cetățeniei a fost unul destul de lung, deși de la dosar nu lipsea nimic. „Au trecut mai bine de doi ani de la momentul depunerii — cu ajutorul unui avocat — până astăzi. Înțeleg că sunt multe cereri, iar dosarele de analizat sunt numeroase, prea multe pentru resursele umane disponibile. Dar, cel puțin din acest punct de vedere, peste tot în lume e la fel. Birocrația, din păcate, nu are granițe. Totuși, mă bucur că am ajuns până aici. Pe de altă parte, trebuie să remarc cu plăcere profesionalismul și pregătirea angajaților ANC, atât în organizarea interviului, cât și a frumoasei ceremonii de astăzi, realizată în spirit românesc deplin — cu muzică lirică, citate din Brâncuși și fragmente din Eminescu pe fundal. Toate acestea te fac să fii mândru că ești și român.”

Charley Ottley: „Sunt foarte onorat și foarte fericit! În sfârșit pot numi România casa mea — spirituală și legală!”

Jurnalistul și producătorul britanic Charley Ottley, autorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavours of Romania, a obținut cetățenia română după o așteptare de cinci ani. El va depune jurământul de credință pe 6 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Ottley este stabilit de mai mulți ani în Șirnea, județul Brașov, și a devenit și cetățean de onoare al Brașovului. De asemenea, a fost distins cu Crucea Casei Regale a României, precum și cu mai multe premii pentru campaniile sale de promovare a turismului românesc. În 2021, a lansat documentarul Wild Danube, filmat în Delta Dunării.

„Mulțumesc Excelenței Sale Laura Popescu, ambasadoarea României la Londra, pentru nominalizarea mea la titlul de Cetățean de Onoare al României pentru servicii culturale. În sfârșit pot numi România casa mea — spirituală și legală! Mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit eforturile și nu uitați să urmăriți Flavours of Romania și The Republic of Moldova pe Netflix România! Este ultima serie din trilogie și, poate, cea mai bună lucrare a noastră!”, este mesajul publicat astăzi de Ottley, cu ocazia ceremoniei, pe pagina publică de Facebook.

„Îmi place casa mea. De fapt, îmi place să locuiesc în Şirnea. Oana şi cu mine avem o fermă frumoasă – trei vaci, trei pisici şi 20 de găini. Răsărituri frumoase, apusuri frumoase şi cred că a trăi la ţară şi a face o muncă ca nomad digital înseamnă a avea ce e mai bun din ambele lumi. Trăieşti undeva în paradis şi totuşi eşti conectat la lume şi vezi ce se întâmplă şi, pentru mine, este un vis devenit realitate. Aşa că sunt foarte, foarte recunoscător. Sunt foarte, foarte onorat. Sunt foarte fericit. Este un privilegiu pentru mine, aşa că mulţumesc poporului român, tuturor celor care ne-au susţinut şi au vizionat filmele noastre”, a mai spus jurnalistul britanic după închiderea ceremoniei, potrivit Agerpress.