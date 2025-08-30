Un desert rece sub formă de gelatină sau jeleu, jeleé, dacă preferăm varianta franceză, este mereu binevenit, răcoritor și revigorant la sfârșitul unei mese de vară. Mai ales dacă e weekend și încercăm să facem trecerea de la atmosfera de vacanță către existența obișnuită din restul anului.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Recomandarea pe care o știm cu toții este să consumăm fructele în stare proaspătă. Dar cum din când în când câte o mică abatere de la regulă este permisă, o dată pe săptămână e absolut acceptabil să le folosim într-un desert doar pe jumătate vinovat, dacă rezultă în final preparate nu foarte calorice. Un compromis aproape necesar pentru readaptarea la realitatea vieții de după vacanță.

Mai jos o variantă din foarte multele practicate – e o combinație non plus ultra – elaborată de revista italiană Donna Moderna.

Ingrediente pentru 4 porții de jeleu de piersici

4 piersici galbene

50 ml smântână lichidă

2 linguri suc de portocale

2 linguri fulgi de migdale

35 ml lapte de migdale

2o ml vin alb dulceag

50 g zahăr

3 boabe de piper, 2 cuișoare

1,5 linguri amidon pentru dulciuri

3 foi de gelatină (6 g)

Procedeu

Pentru a pregăti jeleul parfumat de piersici, lasă câteva minute foile de gelatină într-un bol cu apă rece să se hidrateze.

Toarnă vinul alb într-o cratiță, adaugă zahărul, boabele de piper și cuișoarele ușor zdrobite și sucul de portocale. Adu lichidul la fierbere, ia de pe foc, strecoară și adaugă gelatina stoarsă de apă. Amestecă până se dizolvă complet în lichidul fierbinte și lasă să se răcorească.

Curăță piersicile galbene tari de coajă și taie pulpa în felii. Amestecă-le cu jeleul aproape rece, adaugă fulgii de migdale și toarnă lichidul într-o formă de jumătate de litru. Pune desertul la frigider pentru cel puțin 12 ore.

Pregătește acum crema. Toarnă laptele de migdale într-o cratiță, adaugă smântâna, zahărul și amidonul. Pune pe foc și fierbe 3 minute, amestecând continuu cu telul. Lasă să se răcească, amestecând din când în când, apoi păstrează la frigider.

Pentru a servi, scufundă forma câteva clipe în apă fierbinte, șterge-o, răstoarnă jeleul pe farfurie și servește-l cu crema. Altenativ, în loc de o formă mare, se pot alege și forme mici monoporție.

Ca variantă, dacă dublăm cantitatea de amidon, în loc de cremă putem realiza o bază peste care să așezăm gelatina în formă.

Un desert ușor, cu un gust inconfundabil de vară, servit alături de o delicioasă cremă cu lapte de migdale, în care combinația de piersici cu migdale exprimă tot ce are mai bun vara care e încă departe de a se sfârși.