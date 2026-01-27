Inspectorii de muncă au dat amenzi de aproape 95.000 de lei, într-o singură săptămână, celor din domeniul ospitalităţii (HoReCa), în special pentru muncă nedeclarată şi nerespectarea prevederilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, informează un comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu, transmite Agerpres.

“În perioada 12 – 16 ianuarie 2026 s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată şi pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurant şi alte activităţi de servicii de alimentaţie – cod CAEN 55, 56.. (…) În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au efectuat controale la 30 angajatori care îşi desfăşoară activitatea în domeniul vizat şi au aplicat 76 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 94.500 lei”, se arată în comunicatul de presă.

Deficiențe constatate

ITM precizează că, în timpul controalelor în HoReCa, “principalele deficienţe constatate au fost: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii activităţii, nerespectarea dispoziţiilor privind munca de noapte şi munca în sărbători legale, nerespectarea dreptului fundamental al salariatului la odihnă, nu a fost asigurată sănătatea la locul de muncă a lucrătorilor prin efectuarea controalelor medicale, instruire necorespunzătoare, nu s-au întocmit tematicile actualizate şi graficul pentru instruirea periodică a lucrătorilor pentru anul în curs, angajatorul nu asigură materiale igienico – sanitare pentru acordarea primului ajutor.”

Inspectorul şef al ITM Sibiu, Alexander George Wolf, a declarat că, “prin aceste acţiuni de control urmărim nu doar sancţionarea abaterilor, ci şi creşterea nivelului de conştientizare a angajatorilor cu privire la obligaţiile legale ce le revin. Respectarea legislaţiei muncii şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă este esenţială pentru protejarea salariaţilor şi pentru desfăşurarea unei activităţi economice corecte şi responsabile”.