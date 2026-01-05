Italia mai pune o cărămidă la construcția a ceea ce neoficial reprezintă unul dintre obiectivele administrației Meloni: conservarea tradițiilor alimentare și a agriculturii italiene în contextul economiei globalizate. Până la sfârșitul anului 2026 va intra treptat în vigoare, pe diferite categorii de produse, obligativitatea specificării pe eticheta produselor alimentare a originii materiilor prime folosite, anunță agenția Ansa, care citează un comunicat oficial al ministerului italian al Agriculturii.

Măsura a fost impusă printr-un decret interministerial, asumat între Masaf (Ministerul Agriculturii), Mimit (Ministerul Întreprinderilor) și Ministerul Sănătății. Obligativitatea vizează treptat diferite categorii de produse alimentare, prima fiind cea a făinii, orezului și altor cereale, pastelor și leguminoaselor, apoi a conserverlor și sosurilor, cunoscute fiind controversele legate de concentratul de roșii care ajunge pe continent din China și care provine inclusiv din muncă forțată.

După acestea urmează laptele, produsele lactate și brânzeturile, pentru ca în final măsura să fie extinsă și la carne, până la sfârșitul anului.

„A cunoaște originea produselor pe care le cumperi este un drept. A ști de unde provine hrana pe care o cumperi reprezintă o garanție a calității produsului și a muncii pe care agricultorii și crescătorii noștri o depun zilnic”, a declarat ministrul agriculturii, Francesco Lollobrigida.

La nivel UE, discuțiile legate de e eventuală obligație a specificării originii materiilor prime pe produsele alimentare nu sunt noi și au generat în timp dezbateri intense însă la nivel legislativ acest tip de obligație nu există.

Prin actualul decret, Italia impune cel mai extins sistem de etichetare a originii, dar nu este singura care a introdus obligații de etichetare pentru materii prime, însă de multe ori acestea au fost cu caracter experimental sau temporar.

Franța, de exemplu, este un stat pionier în etichetarea obligatorie a originii laptelui și a cărnii în alimentele procesate, măsură care a inspirat ulterior și alte state, precum Grecia, Portugalia, Spania și Finlanda, care au adoptat în diverse perioade măsuri similare pentru etichetarea originii laptelui în produsele lactate.

Iar tema tinde să revină în actualitate din perspectiva acordului de liber schimb UE-Mercosur, a cărui parafare finală a fost amânată pentru o dată încă nedefinită, în urma opoziției Franței și Italiei în privința clauzelor de salvgardare prevăzute în textul tratatului.