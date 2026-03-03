În provincia Cuneo, în localitatea Sale San Giovanni, cunoscută drept „Provenza piemontese”, o construcție modernă în formă de piramidă găzduiește, din 5 martie, un nou restaurant. Arrà este proiectul gastronomic al românilor Constantin și Iulia Apostu, care aduc în Alta Langa o bucătărie de cercetare, construită pe experiențe internaționale solide, notează publicația Cibo Today.

Piramida Ierburilor, proprietate a administrației locale, a fost gândită ca centru turistic dedicat plantelor medicinale și câmpurilor de lavandă din zonă. În trecut a funcționat aici o osterie și un hostel. Acum spațiul este relansat cu un restaurant și, în lunile următoare, cu unitate de cazare.

Cum au ajuns cei doi români la un business gastronomic

Constantin și Iulia Apostu, în vârstă de 43 și 40 de ani, au ajuns inițial în Italia pentru a lucra în Valle d’Aosta, într-o companie mare, fără legătură cu bucătăria. „Nu avea nimic de-a face cu bucătăria, de care ne-am apropiat amândoi ulterior, acumulând experiență direct în restaurante”.

Au început în Piemont, în zona Langhe, apoi s-au mutat la Londra în 2015, unde au rămas până recent. El a devenit executive chef, ea pastry chef, consolidându-și experiența în restaurante și hoteluri cunoscute. Au lucrat la Harry’s Dolce Vita, au colaborat cu chef-ul australian Bill Granger, „cel care a avut ideea de a servi avocado pe pâine și a popularizat flat white”, și au participat la deschiderea sediului londonez al The Standard Hotel, alături de chef Peter Sanchez-Iglesias.

„Au fost și trei luni fundamentale cu Marco Pierre White și cu Tom Adams, care a fost timp de doi ani Best Chef of The Year în Anglia”.

În 2021 li s-a născut primul copil, iar familia a început să analizeze revenirea în Italia. Au cumpărat o casă la Murazzano, iar din 2024 au căutat un proiect în Langhe. „Din 2024 am început să căutăm o afacere în zona Langhe pe care să o preluăm”, iar apoi au descoperit Piramida Ierburilor. „Ne-am întors definitiv în ianuarie anul trecut”.

Conceptul culinar pornește de la ingredientele locale, fără a se limita strict la tradiție

Restaurantul va avea aproximativ 40 de locuri, „deși piramida poate găzdui mult mai multe”. Numele Arrà face trimitere la o expresie latină și la una din dialectul local.

Conceptul culinar pornește de la ingredientele locale, fără a se limita strict la tradiție. „Vom folosi la maximum ingredientele din Langa și din provincia Cuneo”. În același timp, experiențele internaționale se vor reflecta în tehnică și influențe. „Va exista o tehnică puțin mai elaborată, cu diverse influențe asiatice”, direcție pe care o sintetizează în „timp, gest și teritoriu”.

Pe lângă restaurant, în câteva luni va fi disponibilă și cazarea, „cu un total de douăzeci de locuri de cazare împărțite în patru camere, un hostel amenajat cu ofertă de tip bed & breakfast”.

Cei doi români afumă ricotta în casă

Meniul à la carte este structurat în stil italian, cu antipasti, primi și secondi. Apar preparate ancorate în tradiția locală, precum tagliolini cu emulsie de unt și trufă neagră, vitello tonnato cu polen de fenicul sau costine la Nebbiolo cu șalote glasate și păstârnac.

Sunt incluse și preparate pe bază de pește, precum capesante cu emulsie de topinambur, dovleac butternut și prosciutto crocant sau risotto cu homar și bisque de astice.

Cei doi afumă ricotta în casă pentru ravioli cu dovleac și introduc accente orientale în farfurii precum midii cu ’nduja și furikake sau carpaccio de țelină-rădăcină cu miso.

La desert, Iulia propune propria versiune de tiramisu și un omagiu adus clădirii: o piramidă de parfait „care se va schimba în funcție de gusturile sezonului”.

Deschiderea marchează începutul unui proiect construit gradual. „Pentru început ne dorim să facem cunoscut stilul și abordarea noastră. Pas cu pas”, iar în viitor, „ne vom îndrepta și către meniuri degustare cu perspectiva noastră asupra bucătăriei din Alta Langa. Dar mai este timp”.