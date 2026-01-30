Reabilitarea Bazinului de Apă Curată (BAC) de la Paltinu, judeţul Prahova, va costa aproape 115 milioane de lei (inclusiv TVA), conform unei Hotărâri de Guvern adoptate, vineri, de Executiv, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis AGERPRES, actul normativ creează cadrul legal pentru una dintre cele mai importante intervenţii din sistemul de alimentare cu apă din zona Paltinu, transmite Agerpres.

Pas important în rezolvarea problemei

“Aprobarea acestor indicatori este un pas esenţial pentru rezolvarea unei probleme structurale vechi, ignorate ani la rând, care a devenit o vulnerabilitate critică pentru alimentarea cu apă a zonei. Vorbim despre o investiţie complexă, de siguranţă strategică, nu despre simple reparaţii. Următorii paşi sunt declanşarea procedurilor de achiziţie pentru proiectare şi execuţie şi derularea etapizată a lucrărilor, astfel încât întregul sistem să fie readus la standarde de siguranţă şi funcţionare normală”, a declarat, în comunicat, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Investiţia vizează reabilitarea completă a Bazinului de Apă Curată (BAC) Lunca Mare şi a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, parte a sistemului hidrotehnic care asigură alimentarea cu apă pentru Municipiul Ploieşti şi platforma industrială Brazi. Bazinul de Apă Curată are rol esenţial de acumulare de apă şi de asigurare a calităţii apei brute în perioade de viituri şi turbiditate ridicată, aşa cum a fost cazul în luna octombrie a anului 2025.

Intervenție în regim de urgență

“În paralel cu acest demers de investiţie structurală pe termen mediu în Bazinul de Apă Curată, pentru lunile următoare legate de lucrările de la Paltinu, la nivelul Administraţiei Naţionale “Apele Române” a fost declanşată intervenţia în regim de urgenţă pentru realizarea unui by-pass al conductei pe o lungime de aproximativ 200 de metri, din totalul de peste 1,5 km ai conductei de aducţiune, precum şi lucrări de stabilizare a infiltraţiilor din Bazinul de Apă Curată, realizate cu forţe proprii ANAR. Intervenţiile vizează zonele în care conducta este spartă şi se înregistrează cele mai mari pierderi de apă, fiind concentrate în punctele cu risc maxim pentru funcţionarea sistemului. Lucrările de reparaţii şi stabilizare sunt deja în curs de execuţie şi vor fi finalizate într-un termen estimat de aproximativ o lună, având ca obiectiv reducerea riscurilor imediate şi asigurarea continuităţii alimentării cu apă până la implementarea investiţiei majore”, menţionează MMAP.

Totodată, proiectul de reabilitare include intervenţii tehnice complexe: etanşarea cuvei de retenţie prin geomembrană de înaltă densitate, realizarea de ecrane de palplanşe pentru stoparea circulaţiei apelor subterane, reabilitarea şi modernizarea conductei de aducţiune pe o lungime de 1.450 de metri, refacerea şi modernizarea elementelor hidrotehnice, precum şi implementarea unui sistem de monitorizare a tasărilor prin foraje piezometrice.

Valoarea totală a investiţiei este de 115,766 milioane lei (inclusiv TVA), iar durata estimată de execuţie a lucrărilor se întinde pe 24 de luni.

Construit în anii ’80 şi pus în funcţiune în 1988, Bazinul de Apă Curată de la Paltinu a prezentat deficienţe structurale majore încă din primii ani de exploatare, cu degradări progresive, infiltraţii şi riscuri reale de pierdere a capacităţii de stocare, fapt care a impus funcţionarea cu restricţii timp de peste 15 ani, subliniază ministerul de resort.