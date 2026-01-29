Investiţia de modernizare a Pieţei Izvoare, principala piaţă agroalimentară din municipiul Baia Mare, este în impas pentru că o parte din societăţile comerciale care activează pe teritoriul pieţei n-au ajuns la o înţelegere cu administraţia locală, a precizat, joi, în şedinţa Consiliului Local, primarul Doru Dăncuş, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Aştept foarte nerăbdător să se finalizeze negocierile pe care Comisia de Negociere le poartă cu cei de la Piaţa Alimente (societate comercială care administrează o parte din spaţiile aflate pe spaţiul pieţei, n.red.), pentru că, acolo avem presiune foarte mare din partea finanţatorului de a semna contractul de finanţare (…) O să trimitem tot ce avem pregătit până în momentul de faţă, mai puţin acea hotărâre de consiliul local care ar putea să stingă toate litigiile şi să mergem în continuare pe varianta de acţiune de demolare pentru a preda terenul liber de sarcini în momentul semnării contractului”, a spus Doru Dăncuş.

La şedinţa CL au fost votate 34 proiecte de hotărâre de cei 20 de consilieri din 23 aflaţi în funcţie.