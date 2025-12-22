Intoxicațiile alimentare de Crăciun: De ce cresc riscurile și cum pot fi evitate / Explicațiile unui microbiolog

Intoxicațiile alimentare afectează milioane de persoane în fiecare an, iar riscul crește semnificativ în perioada Crăciunului. Mesele mari în familie, prepararea cărnii de pasăre crude, frigiderele supraaglomerate și bufeturile festive sunt factori care favorizează contaminarea alimentelor, notează The Conversation.

În Marea Britanie, cele mai frecvente cauze bacteriene ale intoxicațiilor alimentare sunt campylobacter și salmonella, ambele fiind întâlnite frecvent pe carnea crudă de pasăre. Deși majoritatea cazurilor sunt ușoare și se rezolvă de la sine, intoxicațiile alimentare pot deveni grave pentru anumite categorii vulnerabile, precum copiii foarte mici, persoanele vârstnice, femeile însărcinate și cei cu un sistem imunitar slăbit.

Simptomele pot include greață, vărsături, febră, diaree și o stare generală de rău.

Chiar dacă nu există statistici publice dedicate exclusiv perioadei de Crăciun, în Marea Britanie se înregistrează anual peste 2,4 milioane de cazuri de intoxicații alimentare. Autoritățile de sănătate publică observă constant o creștere sezonieră a cazurilor în perioada sărbătorilor, asociată în special cu prepararea pe scară largă a cărnii de pasăre, cum este curcanul.

De ce este Crăciunul o perioadă cu risc crescut

Obiceiurile culinare specifice sărbătorilor pot favoriza apariția intoxicațiilor alimentare. Specialiștii atrag atenția asupra celor mai frecvente greșeli și explică modul în care acestea pot fi evitate.

Termenele de consum nu sunt verificate

Verificarea termenelor de consum este esențială, mai ales de Crăciun, când frigiderele sunt pline, iar alimentele sunt cumpărate cu mult timp înainte. Produsele marcate cu mențiunea „a se consuma până la” sunt foarte perisabile și trebuie păstrate corect la frigider și consumate în intervalul indicat pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.

Chiar dacă un aliment este încă în termen, acesta nu trebuie consumat dacă ambalajul este umflat sau dacă produsul miroase sau arată neobișnuit după deschidere. Acestea sunt semne de posibilă contaminare bacteriană sau fungică, iar cea mai sigură opțiune este aruncarea alimentului.

Decongelarea incompletă sau spălarea cărnii de pasăre crude

Păsările mari congelate, precum curcanii, pot avea nevoie de câteva zile pentru a se decongela complet în frigider. Gătirea cărnii care nu este complet decongelată poate duce la o preparare neuniformă, permițând bacteriilor să supraviețuiască în interior.

Spălarea cărnii de pasăre crude înainte de gătire nu este necesară și crește riscul de intoxicație alimentară. Carnea vândută în supermarketuri și măcelării este deja curățată, iar spălarea ei poate împrăștia bacterii precum campylobacter și salmonella pe chiuvetă, blaturi, mâini, haine și alte alimente, favorizând contaminarea încrucișată.

Gătirea insuficientă a mesei de Crăciun

Carnea de pasăre poate conține bacterii în toată masa sa, nu doar la suprafață, motiv pentru care trebuie gătită complet. Instrucțiunile de preparare de pe ambalaj trebuie respectate cu atenție, acestea fiind, de regulă, calculate pentru păsări neumplute.

Atunci când pasărea este gătită cu umplutură în interior, timpul de preparare crește, iar căldura poate să nu ajungă corespunzător în centru, permițând bacteriilor să supraviețuiască. Utilizarea unui termometru alimentar este cea mai sigură metodă: carnea de pasăre este considerată sigură atunci când temperatura din cea mai groasă parte atinge cel puțin 75°C, nivel care distruge bacteriile responsabile de intoxicațiile alimentare. Din acest motiv, este mult mai sigur ca umplutura să fie gătită separat, nu în interiorul păsării.

Igiena mâinilor și a bucătăriei

Igiena riguroasă este esențială în timpul manipulării cărnii crude, a peștelui sau a legumelor. După atingerea alimentelor crude, mâinile trebuie spălate temeinic cu apă și săpun. Tocătoarele, cuțitele și suprafețele de lucru trebuie curățate și dezinfectate pentru a preveni contaminarea încrucișată.

De asemenea, persoanele care prezintă vărsături sau diaree nu ar trebui să prepare mâncare pentru alții, mai ales dacă simptomele sunt cauzate de virusuri foarte contagioase, precum norovirusul sau rotavirusul.

Depozitarea incorectă a resturilor alimentare

Bacteriile care pot provoca intoxicații alimentare sunt prezente peste tot, inclusiv în bucătării și pe alimentele proaspete. Refrigerarea încetinește dezvoltarea acestora doar dacă temperatura frigiderului este menținută între 0 și 5°C.

În perioada Crăciunului, frigiderele sunt adesea supraîncărcate, ceea ce poate crește temperatura internă și permite multiplicarea bacteriilor. Este recomandat să nu fie depozitate în frigider produse care nu necesită refrigerare.

Resturile alimentare trebuie răcite, acoperite și introduse la frigider în maximum două ore. La temperatura camerei, unele bacterii se pot dubla la fiecare 20 de minute. Resturile ar trebui consumate în maximum două zile. Dacă acest lucru nu este posibil, ele pot fi congelate. Păstrate la -18°C, pot fi consumate în siguranță timp de până la trei luni.

Mesele festive în oraș și bufeturile

Aproximativ 60% dintre cazurile de intoxicații alimentare din Marea Britanie sunt asociate cu alimente consumate în afara locuinței. Chiar și în restaurantele cu evaluări bune de igienă, alimentele pot fi expuse contaminării din partea oamenilor, insectelor sau mediului.

Bufeturile prezintă un risc deosebit, deoarece alimentele perisabile pot rămâne prea mult timp la temperatura camerei. Mâncarea nu ar trebui lăsată afară mai mult de două ore, dacă nu este refrigerată sau, în cazul preparatelor calde, menținută la peste 60°C. Dacă resturile de la un bufet sunt luate acasă, acestea trebuie refrigerate rapid și reîncălzite până devin foarte fierbinți înainte de consum.

Respectarea acestor recomandări de siguranță alimentară poate reduce semnificativ riscul de intoxicații alimentare în perioada Crăciunului. Pe lângă pericolele legate de alimentație, organizația St John Ambulance a atras atenția și asupra altor tipuri de accidente frecvente în timpul sărbătorilor.