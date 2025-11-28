Rapiţa a fost, în 2023, cultura cu cea mai mare suprafaţă tratată cu produse de protecţie a plantelor, respectiv 91,2%, urmată de floarea soarelui, cu 88,9% din suprafaţă tratată şi cea cultivată cu grâu, cu 86,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică despre utilizarea pesticidelor în agricultură în anul 2023, transmite Agerpres.

Astfel, suprafaţa cultivată cu rapiţă în 2023 a fost de 641.425 hectare, iar cea tratată a fost de 584.951 hectare. În schimb, la tomate au fost utilizate produse de protecţie a plantelor pentru 14.221 hectare din cele 33.862 cultivate.

Potrivit INS, cea mai mare pondere în totalul produselor de protecţie a plantelor, utilizate sub formă solidă, au avut-o insecticidele (50,1%) urmate de fungicide (42,8%) şi erbicide (5,1%).

Cea mai mare pondere în totalul produselor de protecţie a plantelor, utilizate sub formă lichidă, au avut-o erbicidele (64,6%) urmate de fungicide (28,1%) şi insecticide (6%).

Datele INS mai arată că cea mai mare cantitate de produse de protecţie a plantelor, sub formă solidă, a fost utilizată în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (23,9%), urmată de regiunea Sud-Est (23,6%) şi Nord-Est (14,7%).

Cea mai mare cantitate de produse de protecţie a plantelor, sub formă lichidă, s-a utilizat în Sud-Est (24,9%), urmată de regiunile Sud-Muntenia (24,7%) şi Nord-Est (13,3%).