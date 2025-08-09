Celebra jucărie „Labubu” a ajuns desert: O gelaterie din Oradea prepară o înghețată cu acest nume / Este pregătită cu spirulină albastră / „Toată lumea vrea să mănânce o înghețată sănătoasă”

Celebra jucărie Labubu a ajuns și în bucătărie. O gelaterie din Oradea prepară o înghețată cu acest nume, dar cu aspect mai puțin înspăimântător și mai mult apetisant. Înghețata Labubu a atras rapid atenția clienților și a devenit, în doar două săptămâni, una dintre cele mai căutate delicii de vară.

Adrian Trif, cel care o prepară și o promovează pe TikTok, spune că succesul nu se datorează doar numelui inedit, ci mai ales rețetei. „Efectiv, toată lumea vrea să mănânce o înghețată sănătoasă. Este preparată cu spirulină albastră, care e foarte sănătoasă. Și este făcută pe bază de lapte și frișcă”, explică el.

Ingredientul principal – spirulina albastră – este recunoscut pentru conținutul bogat de antioxidanți, vitamine și minerale. Consumul regulat de spirulină poate susține sistemul imunitar, combate stresul oxidativ și oferă un plus de energie.

Un desert premium, la un preț accesibil

Chiar dacă este o noutate în peisajul înghețatelor artizanale, produsul a urcat rapid în topul preferințelor clienților. „Nici nu știu cum de ne-a venit ideea”, mărturisește Adrian Trif. „Dar tot timpul suntem în căutare de gusturi noi, la câteva zile avem mereu un gust nou”, mai spune el.

Înghețata se vinde cu 10 lei porția de 30 de grame, și este considerată un produs artizanal premium.

Labubu se alătură astfel unei tendințe tot mai vizibile în industria alimentară: căutarea produselor care îmbină gustul plăcut cu beneficiile pentru sănătate. Reacțiile pozitive ale clienților confirmă că există cerere pentru astfel de inovații