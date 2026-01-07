Industria globală a afinelor se află într-o fază de expansiune accelerată, iar Organizația Internațională a Afinelor, IBO, anticipează o creștere continuă a producției și a piețelor de desfacere în următorii ani. Analiza este inclusă în raportul IBO din 2025, prezentat într-un material realizat de Blueberries Consulting. Potrivit organizației, sectorul nu se confruntă doar cu oportunități. Apar și riscuri noi. Presiunile asupra mediului și deficitul de forță de muncă devin tot mai vizibile. La acestea se adaugă incertitudinile comerciale globale.

„Există schimbări semnificative într-un domeniu: riscurile de afaceri și o nevoie mai mare de a aborda provocările de mediu și forță de muncă”, subliniază Mario Steta, președintele IBO.

Politicile comerciale schimbă regulile jocului

O schimbare majoră este determinată de politicile guvernamentale. Măsurile adoptate de administrația americană și reacțiile altor state influențează fluxurile comerciale globale. Tarifele comerciale afectează lanțurile alimentare și producția agricolă. Chiar dacă afinele reprezintă o pondere mică în comerțul mondial, ele sunt un exemplu de produs cu impact global. „Este important să analizăm nu doar cum răspundem la probleme, ci și cum folosim aceste schimbări în beneficiul nostru și al consumatorilor”, explică Mario Steta.

Incertitudinea va persista, avertizează specialiștii. Industria trebuie să își consolideze reziliența și capacitatea de adaptare.

Producția globală va depăși 3,18 milioane de tone

Raportul IBO estimează că producția combinată de afine proaspete și procesate va depăși 3,18 milioane de tone până în 2028. Tendința de creștere este constantă din 2005, iar ritmul este așteptat să se accelereze. Extinderea suprafețelor cultivate și creșterea randamentelor susțin această evoluție. Mai multe regiuni investesc în tehnologie și infrastructură.

America își menține poziția dominantă. Volumul total al regiunii este estimat la peste 1,48 milioane de tone până în 2028. Statele Unite, Peru și furnizorii emergenți din America Latină conduc această creștere.

Asia-Pacific accelerează puternic

Regiunea Asia-Pacific continuă expansiunea. Producția este estimată să depășească 1,19 milioane de tone până în 2028. China este principalul motor. Investițiile în plantații și infrastructură susțin dezvoltarea rapidă. Creșterea este stabilă și constantă.

În zona EMEAI, care include Europa, Orientul Mijlociu și Africa, producția este mai redusă. Totuși, aproape se va dubla față de nivelurile din 2020. Volumul ar urma să depășească 528.000 de tone până în 2028. Marocul, Spania și Europa de Est susțin această evoluție. America rămâne lider mondial în producția de afine. Regiunea concentrează cele mai mari volume și cele mai dinamice investiții.

Conform datelor IBO pentru campania 2024, Peru conduce clasamentul exportatorilor de afine proaspete, cu 329 de tone. Urmează Țările de Jos, Chile și Mexic. Aceste cifre confirmă rolul strategic al Americii în aprovizionarea pieței globale.

Creșterea vine cu presiuni, deoarece cresc costurile de producție și forța de muncă este tot mai greu de găsit. Schimbările climatice afectează stabilitatea producțiilor. În același timp, cererea globală rămâne solidă. Consumatorii caută produse sănătoase și sustenabile.

Pentru industrie, următorii ani vor fi decisivi. Adaptarea rapidă și investițiile inteligente vor face diferența într-o piață tot mai competitivă.