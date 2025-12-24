Incendiul de la ferma din Necopoi, în care o femeie a suferit arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului, a fost provocat de către un bărbat care locuia fără forme legale, fiind deschisă o anchetă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au constatat faptul că un bărbat de 46 de ani, din judeţul Caraş-Severin, care locuia fără forme legale la respectiva fermă, pe fondul unui conflict spontan cu concubina sa, de 45 de ani, din judeţul Bihor, ar fi incendiat locuinţa. Ulterior, incendiul s-a extins, bărbatul părăsind locul faptei. Femeia se afla în locuinţă la momentul producerii incendiului, suferind arsuri pe corp, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Poliţiştii continuă cercetări pentru stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” a intervenit două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj TIM SMURD, încadrate cu 13 cadre militare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare. Totodată, a fost anunţat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Homoroade, iar ulterior, pentru suplimentarea forţelor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Viile Satu Mare s-a deplasat la intervenţie cu o autospecială.

“La sosirea echipajelor profesioniste, incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi. Acesta a fost localizat în scurt timp, fiind împiedicată extinderea flăcărilor la alte construcţii şi bunuri din incintă. În urma evenimentului a fost identificată o persoană de sex feminin, conştientă, care a suferit arsuri de gradul II şi III pe aproximativ 50% din suprafaţa corporală. Aceasta a primit îngrijiri medicale de urgenţă la faţa locului din partea echipajului TIM SMURD, ulterior fiind transportată la spital pentru tratament de specialitate”, precizează reprezentanţii ISU.

În urma intervenţiei au fost salvate aproximativ 15 animale, porci şi viţei, precum şi cantităţi importante de furaje şi cereale aflate în perimetrul afectat.