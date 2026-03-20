Scăderea consumului şi creşterea costurilor vor genera disponibilizări şi ieşiri de pe piaţă, în special în rândul IMM-urilor, în condiţiile în care companiile sunt nevoite să îşi ajusteze activitatea la diminuarea vânzărilor, a declarat, vineri, Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, reducerea consumului începe să afecteze inclusiv segmentul alimentar, ceea ce indică o deteriorare accentuată a situaţiei economice.

„Cât priveşte scăderea consumului, la alimente, 2025 faţă de 2024 a scăzut cu 2,7%, având în vedere că niciodată de la criza din 2008 consumul la alimente nu a scăzut. Prima dată clienţii renunţă la fashion, la concedii, la distracţii, apoi la produsele non-alimentare, iar abia în ultima fază la produsele alimentare. Adică s-a ajuns destul de la fundul sacului”, a menţionat Feliciu Paraschiv, la dezbaterea „Ce învăţăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică”, organizată de CLCC – Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării.

El a avertizat că efectele se vor vedea rapid pe piaţa muncii iar companiile au început deja să facă disponibilizări.

„Lucrurile astea se vor reflecta şi pe piaţa muncii, pentru că economia începe să încetinească. Deja companii mari fac disponibilizări. O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul, aşa că soluţia rămâne disponibilizarea personalului. Dacă ai scăderi de vânzări de 20-30%, trebuie să renunţi la 20-30% din personal”, a explicat reprezentantul ANCMMR.

În opinia sa, IMM-urile sunt cele mai vulnerabile în acest context.

„IMM-urile resimt cel mai bine schimbarea asta de ciclu. Afacerile mici şi mijlocii care depind de cash flow sunt afectate de orice schimbare. Probabil că în retail vom vedea consolidări pe piaţă şi din păcate, ieşiri de pe piaţă”, a afirmat Paraschiv.

Acesta a atras atenţia şi asupra impactului costurilor energetice şi al preţurilor la combustibili.

„Creşterea preţurilor are două componente: inflaţia, care e previzibilă, şi componenta energetică – carburantul şi gazul. Dacă benzina şi motorina trec de 10 lei, nu ştim cum va influenţa preţul final. Producţia agricolă încă nu a început să lucreze pe motorină scumpă. Dacă nu intervine statul, va fi greu. Noi am solicitat cumva, împreună cu transportatorii, ca statul să umble un pic la accize, pentru că ar putea să tempereze preţul la combustibil din accize, dar se pare că se va umbla un pic la accize numai pentru agricultură.

Încă nu e nimic oficial”, a spus el.

Potrivit acestuia, consumatorul devine „un pic mai calculat”. „Creşte marca proprie, apar vânătorii de oferte şi de promoţii. Din păcate, persoanele cu venituri mai mici, în general pensionarii, şi persoanele care au timp, aleargă din magazin în magazin şi caută să cumpere dintr-un magazin o promoţie, din alt magazin altă promoţie. Singurul lucru care ne-ar putea mişca pe noi cumva ar trebui să încercăm să creştem producţia internă şi consumul de produse intern”, a adăugat vicepreşedintele ANCMMR.

Totodată, acesta a criticat birocraţia şi nivelul redus de competitivitate al producţiei interne. „Birocraţia excesivă ne frânează şi nu ne face competitivi nici cu ţările non-UE. Este aproape imposibil să obţii autorizaţii pentru dezvoltarea unor capacităţi de producţie fără costuri foarte mari”, a mai declarat Feliciu Paraschiv.