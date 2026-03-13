Europa ar trebui să acţioneze rapid pentru a ţine sub control presiunile şi a-şi proteja economiile şi cetăţenii, dacă preţurile ridicate la energie persistă pentru o perioadă îndelungată, din cauza războiului dus de SUA şi Israel împotriva Iranului, a declarat vineri şeful miniştrilor de Finanţe din zona euro, transmite Agerpres.

Cotaţia petrolului a crescut cu aproximativ 37% de la începutul războiului, intensificând îngrijorările cu privire la impactul inflaţionist şi punând presiune asupra guvernelor europene să ajute gospodăriile şi firmele.

Preşedintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, care este şi ministrul de Finanţe al Greciei, a declarat că, în mod inevitabil, consecinţele unui conflict prelungit se vor reflecta asupra pieţelor energetice, costurilor de transport, pieţelor financiare şi, în cele din urmă, a preţurilor de consum. „De aceea este important ca Europa să acţioneze rapid şi coordonat pentru a limita presiunile şi a proteja atât afacerile, cât şi cetăţenii şi economiile noastre”, a declarat Kyriakos Pierrakakis, pentru Reuters.

Uniunea Europeană studiază taxele pe energie, tarifele de reţea şi costurile certificatelor de poluare ca posibile domenii pentru măsuri pe termen scurt, menite să reducă presiunea asupra industriilor afectate de preţurile ridicate la energie.

Franţa, Grecia şi Polonia au introdus săptămâna aceasta plafoane ale preţurilor combustibililor şi restricţii privind marjele de profit, dar finanţele sub presiune din unele economii majore înseamnă că puterea lor de acţiune este limitată.

Pierrakakis a declarat că plafoanele recente ale profiturilor introduse de Grecia la combustibili şi produse alimentare nu vor avea un „impact fiscal semnificativ asupra bugetului” şi până acum nu există indicii că turismul şi investiţiile, factori importanţi ai redresării economice a Greciei, ar fi avut de suferit.

Ministrul Finanţelor a spus că bugetul Greciei „a luat în considerare cel mai pesimist scenariu pentru întregul an.

„Chiar şi în astfel de condiţii, creşterea economică ar rămâne apropiată de 2%, ceea ce arată că economia greacă rămâne puternică şi rezistentă”, a spus Pierrakakis.

Preşedintele Eurogrupului a mai susţinut că nimeni nu poate prezice cu certitudine cât va dura criza actuală, dar că economia europeană „are capacitatea şi rezistenţa de a absorbi astfel de şocuri”.

UE intenţionează să investească masiv în proiecte de energie curată, infrastructură şi reţele energetice şi are în vedere finanţarea suplimentară pentru reactoare modulare mici (SMR) pentru a-şi reduce dependenţa energetică de importurile de petrol. Pe de altă parte, Pierrakakis a cerut măsuri mai rapide pentru consolidarea competitivităţii UE.

„Prin urmare, unul dintre principalele mele obiective este Uniunea de Economii şi Investiţii. Pieţele financiare funcţionale şi competitive sunt cruciale”, a spus preşedintele Eurogrupului.