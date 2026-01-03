După mesele bogate de sărbători, frigiderul rămâne adesea plin de bucăți de brânzeturi, câteva felii de șuncă și legume gătite sau crude care nu mai arată prea tentant pe cont propriu. În loc să ajungă la gunoi, toate aceste resturi pot fi transformate într-un preparat gustos și sățios: crochetele. Sunt ușor de făcut, versatile și potrivite atât ca aperitiv, cât și ca prânz rapid.

Crochetele au avantajul că pot integra aproape orice: brânzeturi tari sau moi, legume fierte rămase de la garnituri, șuncă, bacon sau chiar friptură tocată mărunt. În plus, pot fi prăjite clasic sau coapte, pentru o variantă mai ușoară.

Rețetă de crochete din resturi de brânzeturi, legume și șuncă

Ingrediente (orientative):

200–250 g brânzeturi rămase (cașcaval, telemea, brie, gouda – ce ai prin frigider)

100–150 g șuncă sau bacon, tocate mărunt

200 g legume (cartofi fierți, morcovi, mazăre, broccoli sau dovlecel)

1 ou

2–3 linguri de pesmet (plus extra pentru crustă)

1 lingură de făină

Sare și piper, după gust

Verdeață tocată (pătrunjel sau ceapă verde), opțional

Ulei pentru prăjit sau hârtie de copt, dacă le faci la cuptor

Mod de preparare:

Zdrobește legumele fierte sau toacă mărunt legumele deja gătite. Dacă folosești legume crude, călește-le ușor înainte.

Rade sau fărâmițează brânzeturile și amestecă-le cu legumele și șunca.

Adaugă oul, făina, pesmetul și condimentele. Amestecă până obții o compoziție legată, ușor de modelat.

Formează crochete mici sau cilindrice și tăvălește-le prin pesmet.

Prăjește-le în ulei încins până devin aurii sau coace-le la 180°C, aproximativ 20–25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

O soluție practică împotriva risipei alimentare

Astfel de rețete sunt o soluție simplă pentru a reduce risipa alimentară după sărbători, fără compromisuri la capitolul gust. Crochetele pot fi servite cu o salată verde, un sos de iaurt sau chiar reci, a doua zi, în pachetul pentru serviciu sau școală.

În plus, fiecare tură poate fi diferită, în funcție de ce resturi ai la îndemână, exact genul de mâncare „din ce e prin frigider” care dovedește că sustenabilitatea poate fi și gustoasă.