Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a casat, ieri, sentința prin care Curtea de Apel Cluj declara ilegală acordarea de derogări pentru folosirea neonicotinoidelor. Acum, cauza va fi rejudecată.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

MADR și agricultorii vs. crescătorii de albine

La sfârșitul anului trecut, Curtea de Apel Cluj hotăra, printr-o sentință definitivă, că este ilegală emiterea de derogări pentru folosirea neonicotinoidelor chiar și pentru tratamentul semințelor. Decizia a fost luată în urma sesizărilor formulate de Federația Asociațiilor Apicole din România (FAAR) și Asociația Eco Ruralis.

Un număr mare de asociații profesionale din agricultură, dar și MADR, au formulat, la începutul anului, recurs la ÎCCJ împotriva acestei sentințe.

După două termene de judecată, Instanța Supremă a admis cererea fermierilor și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, la instanța inițială.

În dosar, cele două organizații ale apicultorilor au cerut interzicerea acordării de derogări de la normele europene pentru utilizarea substanțelor neonicotinoide. Această categorie de substanțe a fost interzisă în Uniunea Europeană încă din 2016. Motivul îl constituie toxicitatea ridicată a acestor produse pentru albine și polenizatori, în general. Totuși, în fiecare an MADR a acordat derogări pentru utilizarea lor la tratamentul semințelor de porumb și floarea soarelui.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a anunțat, și ea, declanșarea unei proceduri de infringement împotriva României, din acest motiv.

Cum se apără MADR

MADR se apără susținând că situația specifică din România face absolut necesară folosirea produselor din această familie. Sunt singurele substanțe care au efect asupra dăunătorului Tanymecus diaticollis, care atacă masiv culturile de primăvară, în primele stadii de dezvoltare. Pagubele produse sunt cuprinse între 40 și 90% din cultură.

MADR mai arată și că tratamentul doar al semințelor nu afectează albinele. Afirmația este susținută și de studii desfășurate pe parcursul mai multor ani de către Academia de Științe Agricole și Silvice.

Numeroase organizații profesionale ale agricultorilor și ale producătorilor de substanțe pentru protecția plantelor s-au alăturat MADR.

Constantin Dobrescu: „Eu cred că domnul ministru ar trebui să revină asupra promisiunii!”

La rândul lor, apicultorii susțin că neonicotinoidele folosite la tratamentul semințelor se regăsesc și în plante, de unde ajung la albine.

Dl. Constantin Dobrescu, vicepreședinte al federației Romapis a apicultorilor din România a declarat în exclusivitate pentru G4food.ro: „Din ceea ce am înțeles, este vorba despre o chestiune de procedură. Cauza se va rejudeca. Este vorba doar de un mod de a tergiversa aplicarea unei hotărâri judecătorești. Pe de altă parte, vorbind ca un om care nu are cunoștințe de drept, mi se pare imoral să amâni aplicarea unei măsuri luate la nivelul UE și relativ la care a fost declanșată o procedură de infringement”.

Referindu-se la promisiunea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, că și anul acesta va fi acordată o derogare pentru utilizarea neonicotinoidelor, Constantin Dobrescu a comentat: „Eu cred că domnul ministru ar trebui să revină asupra acestei promisiuni, având în vedere contextul!”.