Hrana pentru câini este responsabilă pentru aproximativ 1% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Marea Britanie. Concluzia aparține unui studiu realizat de cercetători de la universitățile din Edinburgh și Exeter. Analiza a inclus aproape 1.000 de produse comerciale disponibile pe piață. Cercetătorii au evaluat ingredientele și etichetele nutriționale, cu scopul de a calcula amprenta de carbon, arată The Guardian.

Rezultatele arată diferențe spectaculoase. Cele mai poluante produse pot genera de până la 65 de ori mai multe emisii decât variantele cu impact redus. Hrana umedă, cea crudă și produsele bogate în carne au cel mai mare impact climatic. În schimb, crochetele uscate, care nu sunt promovate ca fiind fără cereale, au o amprentă mai mică. În ansamblu, producerea ingredientelor pentru hrana comercială a câinilor contribuie cu 2,3–3,7% la emisiile din sistemul alimentar britanic. Raportat la totalul național, ponderea ajunge la 0,9–1,3%.

Dilema proprietarilor preocupați de mediu

Cercetătorii spun că rezultatele pun proprietarii într-o situație dificilă. Mulți vor să ofere hrană de calitate animalelor, dar în același timp, doresc să reducă impactul asupra mediului. „Ca medic veterinar implicat în sustenabilitate, văd frecvent această dilemă”, a declarat John Harvey, coordonatorul studiului. „Unii proprietari văd câinii ca pe niște prădători care trebuie hrăniți cu carne.”

El subliniază însă diferențele mari dintre produse. „Cercetarea noastră arată cât de variabil este impactul climatic al hranei pentru câini”, a spus Harvey. „Alegerea produselor fără cereale, umede sau crude poate însemna emisii mult mai mari.”

Un factor important este tipul de carne folosit. Produsele care conțin bucăți de carne de calitate superioară cresc semnificativ emisiile. Aceleași produse ar putea fi consumate direct de oameni. În schimb, utilizarea unor părți mai puțin cerute ale carcasei reduce presiunea asupra mediului. Aceste ingrediente sunt nutritive și valorifică mai bine resursele existente.

Impact global și soluții posibile

Studiul a mai arătat un scenariu alarmant. Dacă toate țările ar hrăni câinii la fel ca britanicii, emisiile globale ar crește semnificativ. Nivelul ar depăși jumătate din emisiile generate anual de arderea combustibilului pentru aviația comercială. Diferențele între produse rămân însă foarte mari. Cercetătorii recomandă alegerea produselor cu un conținut mai redus de carne premium. Pentru cei care nu vor să schimbe tipul de hrană, citirea atentă a descrierii ingredientelor este esențială. Proporția de carne de primă calitate contează mult.

O altă soluție este creșterea ofertei de produse pe bază de plante, care ar putea reduce emisiile. Echipa avertizează însă că numărul acestor produse este încă foarte mic. „Industria ar trebui să folosească tipuri de carne care nu sunt consumate de oameni”, a adăugat Harvey. „Etichetarea clară este esențială.” El consideră că schimbările pot aduce beneficii reale. „Putem avea câini sănătoși și bine hrăniți, cu o amprentă mai mică asupra planetei”, a spus cercetătorul.

Specialiștii atrag atenția că alegerile individuale contează. Piața hranei pentru animale este în continuă creștere. Deciziile consumatorilor pot influența direcția industriei.