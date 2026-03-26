Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut puternic în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost de 18,7% ca serie brută și de 8,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, conform Economedia.

Printre cele mai afectate domenii se află jocurile de noroc și alte activități recreative, cu un recul de 19,1%, urmate de serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare, în scădere cu 17,3%. Sectorul HoReCa, respectiv activitățile hotelurilor și restaurantelor, a înregistrat un declin de 15,8%.

Datele INS arată că tendința negativă se menține și în comparație cu aceeași lună a anului trecut. În ianuarie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile către populație a fost mai mic cu 13,1% ca serie brută și cu 9,7% ca serie ajustată față de ianuarie 2025.

Scăderile anuale au fost determinate de aceleași segmente: jocuri de noroc și activități recreative (-19,1%), servicii de coafură și înfrumusețare (-17,3%), hoteluri și restaurante (-15,8%), dar și de activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană, care au coborât cu 13,5%.

Singurul segment pe creștere a fost cel al agențiilor turistice și tur-operatorilor, care a avansat cu 10,8% față de ianuarie 2025.

