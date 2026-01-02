Informaţiile din mass-media, apărute în prima zi a anului, lasă impresia că există noi contaminări în privinţa interdicţiilor de consum al apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu, ceea ce nu este adevărat şi creează nejustificat panică în rândul cetăţenilor, susţine societatea Hidro Prahova S.A. într-un comunicat transmis Agerpres.

“Formularea articolelor de presă apărute anterior, lasă impresia că ar fi vorba despre noi contaminări, survenite în ianuarie 2026, ceea ce nu este adevărat şi creează nejustificat panică în rândul cetăţenilor”, se precizează în comunicatul societăţii.

Potrivit acesteia, informaţiile privind interdicţiile de consum nu reprezintă situaţii noi, apărute la momentul publicării articolelor. Acestea sunt comunicate de HIDRO Prahova în mod obligatoriu şi repetat, conform procedurii impuse de Direcţia de Sănătate Publică Prahova (DSP Prahova), până la confirmarea încadrării în limitele legale.

Situația din Mănești, valabilă din 2022

Interdicţiile/ informările menţionate în articolele amintite vizează trei situaţii distincte, cu date clare de emitere, nicidecum o contaminare simultană sau recentă, menţionează Hidro Prahova.

Astfel, în localitatea Măneşti, problematica privind depăşirea concentraţiei de arsen a fost semnalată de DSP Prahova încă din 2022. A fost realizată o instalaţie de filtrare a arsenului, însă aceasta nu funcţionează. Lucrarea se află în garanţie, iar Hidro Prahova a iniţiat toate demersurile legale, inclusiv o plângere penală împotriva executantului, pentru remedierea corectă şi urgentă a situaţiei. Interdicţia rămâne în vigoare până la confirmarea parametrilor, conform legislaţiei aplicabile.

La Balta Doamnei, interdicţia a fost instituită prin notificarea DSP Prahova din luna iulie 2025. Depăşirile vizează indicatorul nitriţi, motiv pentru care apa nu poate fi folosită pentru băut sau gătit, conform notificării DSP. În prezent, în zonă se află în derulare lucrări finanţate din fonduri europene, în cadrul contractului: CL18 – Extindere fronturi de captare şi Retehnologizare staţii de tratare în Şirna, Poienarii Burchii, Tînnosu, Fulga, Sălciile, Gherghiţa, Balta Doamnei, lucrări ce presupun retehnologizarea Gospodărie de Apă Balta Doamnei. Lucrările vor conduce la remedierea definitivă a problemelor de calitate a apei în această zonă.

La Albești Paleologu, situația e la fel din 2025

La Albeşti Paleologu, o monitorizare operaţională a fost efectuată de către reprezentanţii societăţii, în luna august 2025. Depăşirile parametrilor indicatori amoniu şi fier sunt de natură telurică (ţin de compoziţia naturală a solului şi a apei subterane), ca atare, în interpretarea acestor indicatori nu este impusă o interdicţie de consum. Acestea nu reprezintă o poluare recentă, accidentală sau punctuală.

Pentru rezolvarea durabilă a situaţiei, în zonă este aprobat un proiect major finanţat din fonduri europene: CL11 – Înfiinţare front captare Albeşti Paleologu-Dumbrava, staţie de tratare şi conducta de aducţiune pentru alimentarea cu apă a localităţilor Albeşti Paleologu, Dumbrava, Drăgăneşti, Mizil, Baba Ana, Fântânele şi Vadu Săpat.

După finalizarea lucrărilor, la frontul de captare Dumbrava, exploatarea sursei se va realiza prin diluare controlată cu apa provenită din sursa existentă Albeşti Paleologu, astfel încât apa distribuită să respecte cerinţele de calitate prevăzute de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

“Afişarea zilnică pe site-ul Hidro Prahova S.A. a acestor notificări nu reprezintă o reapariţie a unor probleme, ci o obligaţie legală: informarea permanentă a populaţiei afectate, până la remedierea completă a situaţiei. Formularea articolelor de presă apărute anterior lasă impresia că ar fi vorba despre noi contaminări, survenite în ianuarie 2026, ceea ce nu este adevărat şi creează nejustificat panică în rândul cetăţenilor”, se mai scrie în comunicat.

Societatea consideră că respectă în totalitate procedurile DSP Prahova, actualizează informaţiile imediat ce apar noi rezultate ale analizelor şi informează în mod transparent abonaţii din zonele unde există neconformităţi.