De la vitamina C și D la calciu, magneziu sau acizii grași omega-3, experții atrag atenția că suplimentele alimentare pot deveni dăunătoare dacă sunt administrate în cantități nepotrivite sau fără sfatul unui medic, scrie The Guardian citat de Mediafax.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Piața suplimentelor alimentare este în plină expansiune: capsule, pulberi, jeleuri și tablete promit vitalitate, imunitate și sănătate îndelungată. Totuși, convingerea că „natural înseamnă sigur” reprezintă una dintre cele mai riscante concepții actuale. Medicii avertizează că un aport excesiv de vitamine sau minerale poate genera reacții adverse serioase, uneori greu de depistat, mai arată The Guardian.

Surse sigure de nutrienți

Ideal ar fi ca organismul să-și procure nutrienții necesari dintr-o alimentație echilibrată. În realitate, dietele dezechilibrate, tratamentele medicamentoase sau diverse afecțiuni îi determină pe mulți să apeleze la suplimente. Problema este că acestea nu sunt reglementate la fel de strict ca medicamentele.

De exemplu, în Statele Unite, Food and Drug Administration (FDA) nu verifică suplimentele înainte de a fi puse pe piață, iar etichetele pot conține informații inexacte. Doar certificările independente, cum ar fi cele oferite de NSF sau USP, pot constitui o garanție suplimentară a calității.

Pentru majoritatea vitaminelor și mineralelor există două limite esențiale:

Doza zilnică recomandată (RDA) – cantitatea necesară pentru o funcționare optimă a organismului;

Limita superioară tolerabilă (UL) – nivelul maxim considerat sigur;

Riscuri la depășirea dozelor

Depășirea constantă a acestei limite poate duce la tulburări digestive, dezechilibre metabolice sau chiar complicații severe.

Multivitaminele – un amestec cu potențial periculos

Multivitaminele conțin mai multe substanțe active, uneori în cantități care depășesc pragul de siguranță. Riscul crește atunci când sunt combinate cu alte suplimente.

Exemple relevante:

fumătorii ar trebui să evite dozele mari de vitamina A sau beta-caroten;

persoanele care urmează tratamente cu anticoagulante trebuie să fie atente la aportul de vitamina K;

femeile însărcinate pot avea un risc crescut de malformații fetale dacă depășesc doza recomandată de vitamina A.

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor și buna funcționare a sistemului imunitar, însă supradozarea este frecventă. Pentru adulți, doza recomandată este de aproximativ 600 UI pe zi, în timp ce limita superioară este de 4.000 UI. Depășirea acesteia poate provoca greață, afectarea rinichilor, tulburări de ritm cardiac și, în cazuri extreme, poate fi fatală.

Cu Omega-3, calciu și magneziu este important să păstram un echilibru:

Omega-3: dozele foarte mari pot crește riscul de sângerare și accident vascular cerebral.

Calciu: excesul favorizează formarea pietrelor la rinichi și poate amplifica riscul de boli cardiovasculare.

Magneziu: peste 350 mg pe zi proveniți din suplimente pot cauza diaree severă; în cantități foarte mari, poate deveni letal, în special la persoanele cu afecțiuni renale.

Riscul supradozelor de vitamine

Vitamina C nu previne răcelile, iar dozele de peste 2.000 mg pe zi pot provoca dureri abdominale și pietre la rinichi.

De asemenea, Vitamina B12 este, în general, sigură, dar administrată în cantități foarte mari poate genera agitație, dureri de cap sau interacțiuni cu alte medicamente.

Pentru persoanele sănătoase, nu există ghiduri clare privind utilizarea probioticelor. Administrarea excesivă poate afecta diversitatea naturală a florei intestinale.

Creatina și colagenul sunt, în general, sigure în doze moderate, însă nu pot înlocui o alimentație variată și echilibrată.

Specialiștii de la instituții precum Mayo Clinic recomandă ca fiecare supliment nou să fie discutat cu medicul, mai ales dacă persoana urmează alte tratamente. Unele suplimente pot modifica rezultatele analizelor de sânge sau pot reduce eficiența medicamentelor.

Suplimentele nu sunt dulciuri și nici soluții miraculoase. Folosite fără măsură, pot deveni o sursă ascunsă de probleme de sănătate. Principiul de bază rămâne valabil: mai întâi alimentația echilibrată, iar suplimentele doar atunci când sunt necesare, în doze corecte și sub supraveghere medicală.