De la un flash mob la Bruxelles până la mai multe semnături remarcabile. Așa a început campania de strângeree de semnături care a pornit de la o inițiativă cetățenească și este promovată de o coaliție internațională de asociații de profil care urmărește să garanteze tuturor accesul la alimente nutritive și de calitate, anunță revista Food and Wine.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Hrana este un drept uman pentru toți”. Aceasta este premisa de bază a coaliției Good Food For All, din care fac parte numeroase organizații internaționale ale societății civile active în domeniul alimentației, printre care Fundația MATER, Fundația Pistoletto Cittadellarte, Artivazione, Slow Food, Caritas Europa, Compassion in World Farming, ECVC-Via Campesina și Arche de Noé.

Mâncarea ca drept fundamental al omului

Această largă și eterogenă coaliție susține o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Food is a Human Right for All”, care solicită politici europene în măsură să garanteze tuturor accesul la o alimentație sănătoasă, sustenabilă și echitabilă.

„Hrana este un drept uman fundamental: vrem ca toți europenii să aibă acces la alimente sănătoase, nutritive, produse cu respect pentru animale și la prețuri accesibile. Această Inițiativă Cetățenească Europeană reprezintă un pas suplimentar într-o luptă mult mai lungă pentru a ne asigura că vocea cetățenilor contează cu adevărat în politicile Uniunii Europene. Oamenii vor un sistem alimentar care să funcționeze pentru ei, pentru fermieri și pentru animale.

Nu vor alimente produse prin modele intensive sau transportate de la celălalt capăt al lumii”, a declarat Kikou cu ocazia flash mob-ului pașnic desfășurat la Bruxelles pe 14 ianuarie, în Place du Luxembourg. Ea a avertizat că mobilizarea va continua până când cererile înaintate vor fi luate în serios.

Atenția societății civile europene este tot mai prezentă într-o epocă în care, cel puțin în Europa și în general în țările occidentale, alimentația deficitară calitativ tinde să devină mai îngrijorătoare decât nutriția insuficientă cantitativ, din punct de vedere al caloric, specifică altor zone ale lumii. Organizațiile semnatare subliniază necesitatea de a recunoaște dreptul la hrană ca un pilon central al politicilor europene.

Se mizează pe strângerea a cel puțin 1 milion de semnături

Astfel, campania de strângere de semnături online a debutat oficiale pe 7 ianuarie a debutat oficial strângerea de semnături online. Ea va continua până la sfârșitul anului 2026, fiind deja prezentat ca foarte încurajator faptul că deja în doar câteva zile s-au strâns peste 20.000 de semnături din totalul de 1 milion stabilit ca target. Poate semna absolut orice cetățean UE, intrând pe portalul Inițiativei.

După cum amintește Olga Kikou (Directoare de Advocacy la Animal Advocacy & Food Transition și responsabilă UE pentru Inițiativa Cetățenească Europeană), campania își propune să readucă dreptatea alimentară în centrul politicilor europene. Aceasta reafirmă rolul mobilizării civice ca instrument esențial pentru construirea unui sistem alimentar echitabil pentru oameni, fermieri și animale.

Pe lângă flash mobul de lansare, există deja numeroase luări de poziție în sprijinul inițiativei, inclusiv din zona politică. Au aderat la propunere, printre alții, eurodeputata olandeză Anja Hazekamp (Partidul pentru Animale), luxemburgheza Tilly Metz (Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană) și italianca Annalisa Corrado (membră a Comisiei ENVI). Aceasta din urmă a subliniat relevanța inițiativei în contextul politicilor de mediu, sănătate și sociale ale UE, evidențiind legătura dintre tranziția ecologică, dreptatea socială și sistemele alimentare.

Obiectivele inițiativei

Pe scurt, campania încearcă să aducă în dezbatere mai multe chestiuni sensibile ale sistemelor agroalimentare actuale, care sunt, dealtfel, și obiectivele declarate ale acțiunii:

• Recunoașterea hranei ca drept uman fundamental și garantarea accesului universal la alimente sănătoase și accesibile;

• Asigurarea unor venituri echitabile pentru fermieri și lucrătorii din sistemul alimentar;

• Promovarea tranziției către sisteme alimentare sustenabile, care să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la obiectivele climatice ale UE;

• Combaterea risipei alimentare, de la producție până la consum;

• Bunăstarea animalelor, prin practici de creștere mai etice și modele alimentare mai respectuoase.