Nestlé, cel mai mare jucător mondial din industria alimentară și a băuturilor, anunță o mutare strategică importantă pentru regiunea noastră. Începând cu 1 aprilie 2026, Giuseppe Carella devine Country Manager al Nestlé România, preluând simultan și poziția de CEO pentru Europa de Sud și de Est (SEE), așa cum detaliază un comunicat de presă remis G4Food.ro.

Această dublă responsabilitate marchează o consolidare a rolului României pe harta grupului, Bucureștiul devenind centrul de comandă pentru o piață vastă care include România, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova și țările din regiunea Adriatică.

Un veteran cu 25 de ani de experiență internațională

Giuseppe Carella aduce la București o expertiză solidă, acumulată în peste două decenii de carieră în cadrul Nestlé. S-a alăturat echipei din Italia în 1999, gestionând mărci iconice precum NESQUIK® sau FITNESS®, ulterior coordonând operațiuni complexe în piețe dificile din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Din poziția de Country Manager pentru Nestlé Iran (2015) și, mai târziu, de coordonator pentru 16 țări din zona Golfului și Levant, Carella s-a remarcat prin capacitatea de a menține performanța în perioade de instabilitate economică și prin accelerarea segmentului de e-commerce.

„Este o oportunitate deosebită pentru mine să preiau această nouă funcție și să mă stabilesc în România, o țară de o importanță strategică majoră. Îmi propun să continuăm să ne dezvoltăm în toate țările din SEE, rămânând în același timp aproape de comunitățile pe care le deservim”, a declarat Giuseppe Carella.

Silvia Sticlea face pasul către echipa de conducere a Zonei Europa

După un mandat de succes început în 2022, perioadă în care Nestlé România a înregistrat o creștere continuă și sănătoasă, Silvia Sticlea va prelua un nou rol strategic în echipa de conducere a Zonei Europa. Aceasta se va concentra pe expansiunea categoriei de alimente la nivel continental.

„A fost o onoare pentru mine să fiu la conducerea Nestlé România. Îi doresc mult succes lui Giuseppe, care preia o echipă unită, cu o cultură guvernată de respect și o legătură strânsă cu comunitatea”, a precizat Silvia Sticlea.

Nestlé în cifre: global și local

Grupul Nestlé, prezent de 30 de ani în România cu un portofoliu ce include branduri precum NESCAFÉ, Maggi, Joe sau Purina, continuă să investească masiv în sustenabilitate și inovație.

Vânzări globale (2025): 89,5 miliarde de franci elvețieni.

Sustenabilitate: Reducerea emisiilor cu 24,5% față de 2018 și atingerea unui prag de 27,6% pentru ingredientele provenite din agricultură regenerativă.

Inovație: Investiții anuale de 1,7 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare.

Impact social: În ultimii patru ani, compania a plantat 110.000 de copaci în România, în drumul spre atingerea țintei de „zero emisii nete” până în 2050.

Prin noua structură de conducere de la București, Nestlé își propune să accelereze schimbul de bune practici la nivel regional și să întărească parteneriatele locale, menținând consumatorul în centrul fiecărei inovații.