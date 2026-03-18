Genetica semințelor a devenit arma secretă a fermierilor în fața secetei și a climei tot mai imprevizibile 

18 mart. 2026, Agribusiness
FOTO: Dreamstime/Sebast1an

Genetica semințelor joacă un rol central în agricultură, reprezentând fundamentul pe care se construiesc productivitatea, stabilitatea și eficiența, transmite Mediafax.

Progresele continue în ameliorarea plantelor au permis dezvoltarea de hibrizi capabili să ofere un potențial de producție mai ridicat, răspunzând totodată mai bine factorilor de stres de mediu, precum seceta, variabilitatea temperaturilor și limitările solului. În contextul agricol actual, în care variabilitatea climatică afectează din ce în ce mai mult performanța culturilor, genetica rezilientă a devenit un instrument esențial pentru fermierii care urmăresc rezultate constante.

Agricultura românească a resimțit tot mai acut efectele volatilității climatice, cu secete prelungite pe timpul verii în anii 2020, 2022 și 2024, care au redus semnificativ productivitatea culturilor, în special la porumb.

Datele Institutului Național de Statistică indică fluctuații accentuate ale producției, de la 3,31 t/ha în 2022 la 3,59 t/ha în 2023, urmate de o scădere la aproximativ 2,5–2,6 t/ha în 2024, ceea ce evidențiază necesitatea unor hibrizi capabili să își mențină performanța în condiții de stres și să îi ajute pe fermieri să își stabilizeze rezultatele în sezoane imprevizibile. În acest context, mulți fermieri s-au orientat către soluții genetice inovatoare, precum semințele Pioneer, parte din portofoliul companiei internaționale de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience, dezvoltate special pentru a răspunde provocărilor agronomice locale.

Un exemplu relevant îl reprezintă hibrizii de porumb Pioneer Optimum AQUAmax, concepuți pentru a face față uneia dintre cele mai persistente constrângeri din România – stresul hidric în cele mai sensibile stadii de creștere.

Pe aceeași temă

Agribusiness
19 mart.
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Agribusiness
18 mart.
Mercosur: Paraguay ratifică acordul comercial cu Uniunea Europeană
Mercosur: Paraguay ratifică acordul comercial cu Uniunea Europeană
Agribusiness
18 mart.
Argentina își crește exporturile de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană / Bulgaria și România se numără printre principalii cumpărători
Argentina își crește exporturile de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană / Bulgaria și România se numără printre principalii cumpărători
Agribusiness
17 mart.
Daniel Buda a solicitat Comisarului european Olivér Várhelyi o derogare pentru fermierii din sectorul ovin, ca să poată exporta pe piața unică/ „Nu putem lăsa fermierii români singuri într-o astfel de criză”
Daniel Buda a solicitat Comisarului european Olivér Várhelyi o derogare pentru fermierii din sectorul ovin, ca să poată exporta pe piața unică/ „Nu putem lăsa fermierii români singuri într-o astfel de criză”
Agribusiness
17 mart.
Document exclusiv: petiția oierilor/ 3 milioane de ovine, decimate în câțiva ani/ Ionică Sterp, vicepreședinte Asociația Profesională a Ciobanilor: „Până la miel, trebuie să salvăm Miorița. Și prețul la miel este o problemă, dar dacă-ți omoară matca, nu mai ai ce exporta”
Document exclusiv: petiția oierilor/ 3 milioane de ovine, decimate în câțiva ani/ Ionică Sterp, vicepreședinte Asociația Profesională a Ciobanilor: „Până la miel, trebuie să salvăm Miorița. Și prețul la miel este o problemă, dar dacă-ți omoară matca, nu mai ai ce exporta”