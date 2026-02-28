Agri Trade Summit 2026 a reunit, joi, la București, floarea agriculturii românești. Cu acest prilej, analistul Cezar Gheorghe a făcut o prezentare sintetică a rezultatelor obținute în anul trecut, în agricultura mare.

Cifrele sunt cea mai fidelă oglindă a realității, atunci când vine vorba de a vorbi despre rezultate. De aceea, în cadrul Agri Trade Summit 2026, analistul Cezar Gheorghe a creionat, în câteva cifre semnificative, un tablou al rezultatelor agriculturii românești în 2025.

Culturile de grâu au fost într-o creștere accentuată față de anii precedenți. Rezultatele s-au reflectat și în producția obținută, care s-a ridicat la aproape 13 milioane de tone. Din acestea, până acum 5,5 milioane de tone au fost exportate deja. 1,5 milioane s-au dus în Arabia Saudită!

Rezultatul imediat este că și în toamna trecută fermierii au mărit suprafețele cultivate cu grâu.

La fel s-a întâmplat și cu orzul, inclusiv cu cel pentru bere.

Rapița, cultura câștigătoare. Porumbul a intrat în declin

De departe, însă, cea mai profitabilă cultură s-a dovedit a fi cea de rapiță. Profitul obținut a fost cuprins între 15%, în fermele mai mici, și 40% în fermele mari. La ora actuală, suprafețele cultivate au atins un milion de hectare.

În schimb, floarea soarelui înregistrează un declin, ca urmare a rezultatelor slabe obținute anul trecut.

Cel mai mare „perdant”, însă, este porumbul. După ultimii ani, în care seceta a dus la producții sub așteptări, suprafețele cultivate scad constant. Anul trecut, la nivel național, producția înregistrată s-a ridicat de-abia la aproximativ șase milioane de tone. Ca urmare, tot mai mulți fermieri au redus suprafețele din ferme planificate a fi semănate în 2026 cu această cultură. Asta chiar în condițiile în cere, pentru această toamnă se estimează o recoltă de cca. 11 milioane de tone… Desigur, dacă peste vară nu intervin alte fenomene decât cele prevăzute!

- articolul continuă mai jos -

Cât au câștigat fermierii în ultimii cinci ani

În ceea ce privește soia, suprafețele cultivate au rămas constante, de aproximativ 200.000 de hectare. Fermierii care au ales-o nu au avut ce regreta. Prețul s-a menținut avantajos, iar producțiile au fost bune. Dar, din păcate, nu sunt prea multe zonele în care soia se poate cultiva cu succes!

O altă cifră prezentată în cadrul Agri Trade Summit 2026 a stârnit interesul: conform datelor oficiale, profitul mediu înregistrat de fermieri în ultimii cinci ani se ridică la cca. 276 euro/ha/an. O fi mult, o fi puțin?

În România, aproximativ 21% din populație este ocupată în agricultură. Cu toate acestea, această ramură aduce doar aproximativ 5% din PIB.

„În același timp, însă, împreună cu procesarea, serviciile conexe și HORECA, procentul crește la aproape 25%”, a mai subliniat Cezar Gheorghe