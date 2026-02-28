Cum a arătat agricultura românească în anul 2025. Rapița a fost cultura câștigătoare / Analist: „Analist: Marele perdant a fost porumbul”

28 feb. 2026, Agribusiness
Cezar Gheorghe despre rezultatele din agricultură

Agri Trade Summit 2026 a reunit, joi, la București, floarea agriculturii românești. Cu acest prilej, analistul Cezar Gheorghe a făcut o prezentare sintetică a rezultatelor obținute în anul trecut, în agricultura mare.

Cifrele sunt cea mai fidelă oglindă a realității, atunci când vine vorba de a vorbi despre rezultate. De aceea, în cadrul Agri Trade Summit 2026, analistul Cezar Gheorghe a creionat, în câteva cifre semnificative, un tablou al rezultatelor agriculturii românești în 2025.
Culturile de grâu au fost într-o creștere accentuată față de anii precedenți. Rezultatele s-au reflectat și în producția obținută, care s-a ridicat la aproape 13 milioane de tone. Din acestea, până acum 5,5 milioane de tone au fost exportate deja. 1,5 milioane s-au dus în Arabia Saudită!
Rezultatul imediat este că și în toamna trecută fermierii au mărit suprafețele cultivate cu grâu.
La fel s-a întâmplat și cu orzul, inclusiv cu cel pentru bere.

Rapița, cultura câștigătoare. Porumbul a intrat în declin

De departe, însă, cea mai profitabilă cultură s-a dovedit a fi cea de rapiță. Profitul obținut a fost cuprins între 15%, în fermele mai mici, și 40% în fermele mari. La ora actuală, suprafețele cultivate au atins un milion de hectare.
În schimb, floarea soarelui înregistrează un declin, ca urmare a rezultatelor slabe obținute anul trecut.
Cel mai mare „perdant”, însă, este porumbul. După ultimii ani, în care seceta a dus la producții sub așteptări, suprafețele cultivate scad constant. Anul trecut, la nivel național, producția înregistrată s-a ridicat de-abia la aproximativ șase milioane de tone. Ca urmare, tot mai mulți fermieri au redus suprafețele din ferme planificate a fi semănate în 2026 cu această cultură. Asta chiar în condițiile în cere, pentru această toamnă se estimează o recoltă de cca. 11 milioane de tone… Desigur, dacă peste vară nu intervin alte fenomene decât cele prevăzute!

Cât au câștigat fermierii în ultimii cinci ani

În ceea ce privește soia, suprafețele cultivate au rămas constante, de aproximativ 200.000 de hectare. Fermierii care au ales-o nu au avut ce regreta. Prețul s-a menținut avantajos, iar producțiile au fost bune. Dar, din păcate, nu sunt prea multe zonele în care soia se poate cultiva cu succes!
O altă cifră prezentată în cadrul Agri Trade Summit 2026 a stârnit interesul: conform datelor oficiale, profitul mediu înregistrat de fermieri în ultimii cinci ani se ridică la cca. 276 euro/ha/an. O fi mult, o fi puțin?
În România, aproximativ 21% din populație este ocupată în agricultură. Cu toate acestea, această ramură aduce doar aproximativ 5% din PIB.
„În același timp, însă, împreună cu procesarea, serviciile conexe și HORECA, procentul crește la aproape 25%”, a mai subliniat Cezar Gheorghe

