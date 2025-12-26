Metoda de a găti într-o singură oală și a obține, cu mici adaosuri și artificii ulterioare, două preparate principale începe să fie tot mai mult practicată. Practic, redescoperită, în condițiile în care presupune economie de timp dar și un avantaj când plătim facturile. Totodată, este o metodă care garantează o concentrație maximă de gust și arome.

E suficient să luăm ca reper tradiționala noastră supă de găluște sau de tăiței: în supa în care au fiert carne și legume adăugăm aceste feluri de paste, la limită, chiar din comerț; în timp carnea și legumele le putem folosi pentru salată beouf sau similară, iar din carnea de pui sau de găină, un felul doi pe cinste, în sos de roșii, sau la cuptor, sau pe grătar, sau cum preferăm.

Același e și cazul rasolului: carnea și eventualele legume pe care le fierbem se propun ca felul doi, însoțite de sos de hrean, muștar, cu oțet sau lămâie, iar din supa rămasă se poate prepara în continuare ciorbă sau un alt tip de supă, după preferințe.

Este o metodă care vine din bucătăria tradițională, foarte atentă cu resursele, redescoperită în contextul încercărilor contemporane de reducere a risipei alimentare. Și uneori, și bugetare – a minibugetului personal sau de familie.

Bollito misto piemontez, un fel de rasol în care se fierb paste mici umplute numite agnolotti del Plin

Am văzut deja celebrii passatelli, din supa tradițională pe care o mănâncă italienii la masa de Crăciun. Preparată exact pornind de la aceleași principii: carne și legume fierte la un loc ce devin felul doi, în timp ce în supa rămasă se adaugă diferite tipuri de paste.

Una dintre cele mai îndrăgite variante a pastelor în supă o reprezintă niște paste umplute foarte mici, numite agnolotti, specifice regiunii Piemonte. Sunt practic pătrățele mici din foaie de aluat, de circa 2-3 cm latura, care se pliază în două, cu foarte puțină umplutură la mijloc, din carne.

Supa în care se fierb este obținută din fierberea mai multor tipuri de carne la un loc, un alt obicei tradițional practicat iarna, numit bollito misto. Practic, nici mai mult, nici mai puțin decât un rasol în toată regula, preparat din mai multe tipuri de carne, și de găină, și de porc, și de vită. Carnea se asortează ulterior cu diferite sosuri, printre care clasicul sos verde proaspăt.

Cappelletti sau tortellini în supă de cocoș, la Bologna și împrejurimi

Pe același model sunt și celebrii cappelletti și tortellini în supă de cocoș castrat. Poate suna straniu dar asta este rețeta tradițională de Crăciun. Dacă în restul anului aceste paste umplute tradiționale se consumă în sos, de Crăciun ele se scufundă în mod obligatoriu în supă limpede astfel obținută.

Supa de cocoș castrat se prepară simplu din bucățile de carne frumos porționate, ceapă, morcov, țelină, salvie, rozmarin, frunze de dafin, cuișoare, boabe de ienupăr. Practic, clasicul mix aromatic mirepoix pentru orice mâncare sau supă. Cantitatea de apă trebuie să fie dublă față de cea de carne și legume la un loc.

Clătite în supă din zona Abruzzo

În supă de pasăre se mai adaugă, în alte zone, de exemplu regiunea Abruzzo, clătite care se presară cu parmezan ras înăuntru imediat ce sunt gata. Uneori, se servesc tăiate, mai lungi sau mai scurte, dar întotdeauna cu supa fierbinte adăugată peste ele direct în farfurie.

O alternativă la paste, celebrele scrippelle mbusse, în dialectul local. În timp ce carnea care a fost scoasă din supă este servită ca un rasol, alături de legumele care au fiert împreună cu ea, ceapă, morcovi, cartofi uneori etc.

Ragù în stil napoletan, cu carnea care nu fierbe în supă, ci în sos de roșii

În opoziție cu sosul ragù bolognese , care este un preparat unic, din carne tocată și suc de roșii, sosul ragù în stil napoletan presupune mai multe tipuri de bucăți întregi de carne. Acestea se gătesc îndelung la foc foarte mic, în suc de roșii. Se folosește carne de vită, carne de porc, de găină, dar de regulă nu lipsesc nici cârnații proaspeți.

Este o idee mai mult decât ingenioasă, pe principiul supei 2 în 1, dar cu o treaptă deasupra, pentru că rezultă în final nu o supă, ci un sos extrem de gustos și aromat. Sosul se adaugă peste paste, pe care italienii le mănâncă pe post de prim fel, la fel ca și supa. În timp ce carnea, extrem de fragedă, se scoate pe un platou și reprezintă un perfect felul 2 alături de pâine, piure de cartofi sau orez simplu.