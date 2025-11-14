Dacă ești în căutarea unei experiențe autentice de toamnă, cu mâncare tradițională, bună dispoziție și arome locale, Bihorul devine în acest sfârșit de săptămână centrul gastronomiei românești. Trei evenimente aduc laolaltă maeștri bucătari, produse artizanale, muzică live și activități pentru toate vârstele.

Festivalul „D’Ale Porcului”

15–16 noiembrie 2025, parcarea de la intrarea în stațiunea Băile Felix

Cel mai important festival-concurs de preparare tradițională a porcului din România revine cu o ediție spectaculoasă. Organizator este Asociația Culturală D’Art Oradea, în parteneriat cu Primăria Sânmartin și Asociația Comunelor din România – Filiala Bihor. În competiție intră echipele campioane ale edițiilor trecute, dar și tineri bucătari din școli și universități. Juriul reunește nume mari din gastronomia românească, între care chef Cezar Munteanu, Mircea Groza și echipa Savori Urbane. Vizitatorii pot participa la târgul „Fain din(ing) Bihor”, la un atelier de făcut cârnați pentru copii, la demonstrații culinare și la tombola festivalului. Atmosfera va fi completată de recitalurile Deți Iuga și Sânziana Toader-Ardelean. Evenimentul oferă premii de peste 50.000 de lei și dedică trofeul de popularitate memoriei primarului Ioan Șora, primul susținător al festivalului.

Atelierul de făcut cârnați pentru copii

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 11:30-15:00

Comtim România, partenerul principal al evenimentului, organizează pentru cei mici o activitate culinară educativă, menită să apropie tânăra generație de tradițiile gastronomice. Sub îndrumarea chef-ului Ciprian Copos, copiii vor învăța să prepare cârnați tradiționali, pas cu pas, folosind carne proaspătă și condimente locale. Fiecare participant va pleca acasă cu propriul cârnat de jumătate de metru și cu un mini-echipament de bucătar. Evenimentul îmbină distracția cu învățarea, aducând în prim-plan valorile autentice ale bucătăriei românești.

Tombola „D’Ale Porcului” – premii pentru vizitatori

15–16 noiembrie, extrageri din oră în oră, între 12:00 și 15:00

Pentru prima dată, festivalul introduce o tombolă cu premii oferite de parteneri și sponsori. Vizitatorii pot câștiga suveniruri tematice, produse locale, vouchere, băuturi artizanale sau chiar un cuțit personalizat al festivalului. Biletele se pot cumpăra la fața locului, iar extragerile au loc pe scenă, în prezența publicului.

Cupa Iașului: Expoziție de animale și păsări de rasă

14-16 noiembrie – orele 09.00 – 18.00

În perioada 14-16 noiembrie 2025, comuna Miroslava găzduiește una dintre cele mai așteptate competiții din lumea crescătorilor: „Cupa Iașului – Expoziția de Păsări și Animale – Genoteca Iași”. Evenimentul are loc la Papito, pe strada Principală 63, și reunește crescători din toată țara. Vizitatorii vor putea admira sute de exemplare de păsări, iepuri și alte animale de rasă, evaluate de specialiști. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul USV Iași și sprijinită de Sano și Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale. Expoziția oferă un cadru educativ, dar și o experiență de familie, cu activități dedicate copiilor și premii pentru cele mai valoroase exemplare.

Evenimentul va avea loc la Miroslava, strada principală 63 și va fi deschis timp de trei zile, între 14 și 16 noiembrie 2025, când vă veți putea bucura de o expoziție unică, plină de farmec și culoare!

Varză Fest, în Parcul Izvor

14-16 noiembrie

Între 14 și 16 noiembrie, Parcul Izvor din București devine locul unde toamna se sărbătorește cu arome autentice. „Varză Fest” aduce în centrul orașului un festin culinar dedicat celui mai îndrăgit ingredient al sezonului: varza. Bucătari și gospodine din toată țara vor pregăti zeci de rețete tradiționale – de la sarmale aburinde, varză călită cu ciolan afumat și rață pe varză, până la plăcinte și murături de casă. Vizitatorii vor putea gusta și preparate la grătar, pastramă, cârnați, mititei și fripturi de vânat, toate stropite cu must sau vin din carafe. Deserturile de sezon, precum plăcintele maramureșene și poalele-n brâu moldovenești, vor completa atmosfera de sărbătoare. În plus, târgul va include standuri cu produse tradiționale, miere, brânzeturi, dulceață, obiecte artizanale și muzică populară live.