Numărul sacrificărilor a scăzut în luna septembrie la speciile bovine, ovine şi caprine şi a crescut la porcine şi păsări, comparativ cu perioada similară a anului trecut, în timp ce greutatea în carcasă (producţia de carne n.r.) s-a redus la bovine, porcine, ovine şi caprine şi s-a majorat la păsări, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate marţi, transmite Agerpres.

Faţă de luna august 2025, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la toate speciile de animale şi la păsări.

Astfel, numărul bovinelor sacrificate a scăzut, în septembrie 2005 comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, de la 45.000 de capete la 44.000 de capete, iar greutatea în carcasă a scăzut de la 7.378 de tone la 7.319 de tone.

La specia porcine, în septembrie 2025 s-au sacrificat 311.000 de capete faţă de 301.000 de capete, iar greutatea în carcasă a scăzut de la 27.166 de tone la 26.297 de tone.

În ceea ce priveşte sacrificarea ovinelor şi caprinelor, datele INS arată în septembrie 2025 o scădere faţă de septembrie 2024, de la 327.000 de capete la 299.000 de capete, greutatea în carcasă fiind mai mică, 4.350 de tone faţă de 4.770 de tone.

Potrivit datelor INS, sacrificările la păsări au crescut în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, de la 28,1 milioane de capete la 31,5 milioane de capete, iar producţia de carne s-a majorat la 52.642 de tone de la 45.911.