Garnituri vegetale. Cum poți prepara rapid o garnitură din fenicul pe lângă o porție de piept de pui sau de pește

De multe ori felul principal al unei mese ne vine repede în minte, dar nu știm ce garnitură să punem pe lângă el, fie că e carne, pește, ouă sau brânzeturi. Privit din perspectivă inversată, de multe ori la cumpărături ne bântuie întrebarea ce-am putea face cu un bulb de fenicul. Iată o soluție simplă, o metodă de preparare standard a acestei legume de toamnă-iarnă. În jurul căreia putem varia toppingul sau adaosul aromatic.

Procedeul e foarte simplu, fără cântar și la libera inspirație. Eu am ales un topping dulce-acrișor-picant.

Cum procedăm, pas cu pas

Începem prin a curăța și tăia bulbul de fenicul pe lung, apoi în fâșii subțiri, în stil julienne. Îl sotăm la foc mediu în puțin ulei, preferabil de măsline dar merge și oricare ulei de gătit.

Inițial ridicăm puțin flacăra și amestecăm des cu o lingură de lemn, până se rumenește ușor.

Acum reducem flacăra la minim și acoperim tigaia cu un capac, completând cu puțină sare.

Când feliile subțiri de fenicul au devenit ușor moi dar sunt încă relativ crocante, ridicăm capacul și lăsăm să se evapore eventualul lichid acumulat în tigaie.

Garnitura de finocchio este acum aproape gata. Completăm după ce stingem flacăra aragazului cu un dressing din muștar iute, suc de lămâie și un strop de miere. Proporția e după preferințele personale, în funcție de preferința mai degrabă picantă, mai degrabă acrișoară sau mai degrabă dulce.

Un preparat care se poate servi la moment dar se poate foarte bine conserva în frigider, în recipient închis, și servi alături de orice fel de carne sau pește, dar și de ouă fierte sau omletă. Inclusiv la pachet.