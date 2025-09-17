Gabriel Razi, analist al pieței agri: „E trist și hilar că am ajuns să facem din masa de prânz subiect de dezbinare socială. Am pus brânza cu roșii în ring cu avocado și mozzarella”

Deficitul comercial nu vine din avocado, ci din faptul că România generează minus pe aproape tot portofoliul agro-alimentar procesat. Avem probleme structurale pe întreg lanțul de valoare: de la carne și lapte, până la legume și fructe, este de părere Gabriel Razi, analist pe piața agricolă, contactat de G4Food pentru a comenta declarația de astăzi a ministrului Agriculturii legată de creșterea deficitului comercial din cauza consumului de „brânză franțuzească și avocado”.

„Hipsterii care lucrează la multinaționale și brunch-urile lor cu avocado toast nu sunt responsabili pentru faptul că România importă anual produse agro-alimentare de peste 10 miliarde de euro. E trist că am ajuns să facem din masa de prânz subiect de dezbinare socială. Am pus brânza cu roșii în ring cu avocado și mozzarella. E și hilar, și trist”, a mai comentat analistul.

El definirește realitatea în sectorul agroalimentar ca fiind una „simplă și crudă”. „Ofer un singur exemplu. Am ajuns să importăm produse de panificație și patiserie de peste 800 milioane de euro pe an. Asta este România agro-alimentară de azi. Am ajuns o țară care nu reușește să producă competitiv nici măcar biscuiți cu cremă sau cornulețe. Din acest punct nu mai are sens să invoci justificări legate de preferințe alimentare de tipul urban vs. rural. Iar absurdul nu se oprește aici.

Am ajuns să importăm până și pepeni, de milioane de euro lunar”, a amintit Razi.

„Soluția nu stă în discursuri despre diete cu roșii, brânză sau bulz la cină”

„Singura cale pentru echilibrare este să te așezi la masa de lucru și să vezi ce e greșit în sistem.

Evident, soluția nu stă în discursuri despre diete cu roșii, brânză sau bulz la cină. Util ar fi să căutăm soluții reale, despre cum îi putem face pe industriașii români să performeze pe piața internă și la export. Îngrijorător este altceva. Menținem în public o teamă teribilă de date reale.

Vindecarea începe în momentul în care vom putea sta cu cifrele pe masă și să spunem:

“Da, avem probleme aici, aici și aici. Și le vom rezolva.” Până atunci, ne vom ascunde în spatele hipsterilor și al sandvișului lor cu avocado toast”, mai este de părere Gabriel Razi.